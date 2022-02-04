4 лютого відзначають Всесвітній день боротьби зі складними онкохворобами. Україна – серед країн із високим рівнем захворюваності на рак. Шанс занедужати істотно збільшується після 50-ти років. Та злоякісних утворень можна позбутися, якщо їх вчасно виявити та правильно лікувати. Обстежитися у Львові можна безкоштовно зі скеруванням від сімейного лікаря. Такі скринінги проводять в клініках Першого територіального медичного об'єднання Львова. Вчасна діагностика допомагає навіть запобігти хворобі.

Для того, щоби пройти обстеження у 8-ій міській лікарні, яка входить до Першого ТМО Львова, спершу потрібно зареєструватися. Якщо немає скерування від лікаря, за послуги доведеться оплатити в касі. Найперше відправляють здати аналізи. Це кров із вени: загальний аналіз крові, біохімія і коагулограма. Такі аналізи потрібно здавати щопівроку й натщесерце. Без скерування тут вони коштують 591 грн.

«Коагулограма досліджує систему згортання крові. Біохімічні аналізи виявляють патології органів і систем. І загальний аналіз крові. За його допомогою ми можемо оцінити загальний стан організму», – пояснив керівник лабораторної служби Першого ТМО Роман Чухвицький.

Ультразвукова діагностика – один із найбезпечніших й інформативних способів виявити будь-які зміни внутрішніх органів, м'яких тканин, грудних залоз, щитовидки. Медики рекомендують проходити таку діагностику щороку. Якщо немає скерування, то УЗД внутрішніх органів коштує 340 грн.

«Найчастіше ми діагностуємо пухлини нирки, які не проявляють себе. Пацієнт думає, що він абсолютно здоровий. Також дуже часто ми можемо діагностувати метастази. Це вже ускладнення онкологічного захворювання. Багато онкологічних захворювань, особливо у людей старшого віку, після 50-ти, проходять безсимптомно. Багато пацієнтів ходять із онкологічними захворювання щитоподібної залози», – розповіла лікарка ультразвукової діагностики Першого ТМО Надія Воробець.

Жінки часто хворіють на рак молочних залоз. Тож обстеження медики рекомендують робити також раз на рік. Адже у жінок серед онкозахворювань рак грудей – на першому місці. Трапляється така недуга і в чоловіків. УЗД коштує – 290 грн. Працюють медики тут і над відновленням грудей після раку.

«Маємо досвід реконструкції молочної залози, коли використовується широкий м'яз спини і комплекс тканин шарової стінки. Операції досить складні, довготривалі, але вони дозволяють поетапно відновлювати форму молочної залози», – розповів керівник Центру термічної травми та пластики Першого ТМО Василь Савчин.

А у лікарні швидкої медичної допомоги Першого ТМО вже приблизно рік працює надсучасний мамограф. Це рентгенівський метод обстеження. Його проводять лише тим пацієнткам, яким понад 40 років. Мамографія зі скеруванням безкоштовна, без – коштуватиме 420 грн.

«Якщо ми виявляємо рак молочної залози на ранній стадії, в нас 95% пацієнтів одужує. Якщо це вже друга стадія, то 80%, третя – 50%. До груп ризику ми відносимо жінок, які мають спадковість. Тобто, якщо мама або бабуся, чи тітка по маминій лінії мали рак молочної залози. Жінки, які пізно народжували першу дитину у віці після 30 років, також у групі ризику. Зловживання алкоголем, ожиріння, малорухливий спосіб життя, куріння», – розповіла заступниця медичного директора з анестезіологічної роботи Першого ТМО Галина Щербата.

Ще одне обстеження, яке повинна проходити кожна жінка, – огляд у гінеколога.

«Жінка, яка вступає в статеві зносини, завжди може бути в групі ризику виникнення раку шийки матки. Не зважаючи на вік. Є етапи розвитку хвороби і вони тривають від п'яти до семи років. Тому завжди є можливість попередити захворювання», – каже гінекологиня-онкологиня Першого ТМО Оксана Павлюк.

Рак – одне з найстрашніших та найпоширеніших захворювань у світі. Щороку лише в Україні він вражає 140 тисяч людей. Й здебільшого хвороба у них вже добряче прогресує.

«Вони бояться звернутися до лікаря, бо раптом у них знайдуть пухлину. Вони бояться не пухлини і тих наслідків, які може дати та пухлина. Вони бояться, що можуть виявити цю пухлину», – розповідає лікарка-онкологиня Першого ТМО Берта Білявська.

Медики закликають не легковажити та проходити усі планові обстеження вчасно.

Номери телефонів клінік Першого ТМО Львова для консультацій:

ЛЛШМД ( вул. Миколайчука, 9) 0660180919, 0671180919

8 лікарня ( вул. Навроцького, 23) 0989831591.