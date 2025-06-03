Залізничний районний суд Львова виніс вирок прикордоннику, який брав хабарі за сприяння у безперешкодному вивезенні незадекларованої валюти за кордон. Суд призначив йому покарання – 93,5 тис. грн штрафу, засуджений також просив скерувати сплачені 242 тис. грн застави на підтримку ЗСУ.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у червні 2025 року, львів’янин, працюючи начальником кінологічної групи відділення інспекторів прикордонної служби, у вересні-жовтні 2024 року отримав 2000 євро хабаря за безперешкодне вивезення незадекларованих 200 тис. євро за кордон. Гроші прикордонник отримав за вплив на працівників Держприкордонслужби та митниці уже після вивезення валюти через пункт пропуску «Нижанковичі». Журналісти NGL.media повідомляли, що підозрюваним є львів’янин Дмитро Стеценко.

У суді він визнав свою провину та розповів, що у серпні спілкувався з чоловіком, якому розповів, що може забезпечити безперешкодне вивезення валюти за кордон. Для цього треба заплатити 1% від суми, яку той перевезе за кордон. Згодом чоловік погодився на пропозицію та двічі його довірена особа вивозила до Польщі по 100 тис. євро. Після передачі другого хабаря прикордонника затримали.

Цю справу розглянула суддя Богдана Гедз, яка дослідила усі матеріали та дані про обвинуваченого – він просив скерувати сплачені 242 тис. грн застави на підтримку ЗСУ. Суддя визнала Дмитра Стеценка винним у хабарництві (ч. 2 ст. 369-2 ККУ) та призначила йому покарання – 93,5 тис. грн штрафу, хабарі у нього вилучили. На вирок ще можна подати апеляційну скаргу.