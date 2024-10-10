На Львівщині прикордонник вимагав хабарі за безперешкодне вивезення 200 тис. євро
Прикордонник отримав хабарі за безперешкодне вивезення валюти через пункт пропуску «Нижанковичі»
На Львівщині затримали інспектора прикордонної служби, який вимагав та отримав 2000 євро хабарів за безперешкодне вивезення за кордон 200 тис. євро готівкою. Щодо прикордонника порушили кримінальну справу.
Як вказано у матеріалах справи, які оприлюднили у судовому реєстрі, майстер-сержант, начальник кінологічної групи відділення інспекторів прикордонної служби налагодив схему отримання хабарів від громадян, які виїжджають з України через пункт пропуску «Нижанковичі». За даними правоохоронців, прикордонник отримував хабарі за безперешкодне вивезення валюти з України.
Прикордонник наприкінці серпня 2024 року повідомив чоловіку, що може гарантувати йому безперешкодне вивезення валюти, що дорівнює чи перевищує 10 тис. євро без декларування. Для цього чоловіку треба заплатити 1% від суми, яку він перевезе за кордон.
Наприкінці вересня прикордонник отримав 1000 євро хабаря за перевезення 100 тис. євро. Гроші він отримав у Солонці після успішного перевезення валюти. На початку жовтня прикордонник отримав ще 1000 євро за ще 100 тис. євро, які вивезли з України.
Правоохоронці затримали прикордонника та порушили щодо нього кримінальну справу за ч.3 ст.368 ККУ (отримання хабаря). Досудове розслідування триває. Суд обрав затриманому запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення 242 тис. грн застави.