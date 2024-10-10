На Львівщині затримали інспектора прикордонної служби, який вимагав та отримав 2000 євро хабарів за безперешкодне вивезення за кордон 200 тис. євро готівкою. Щодо прикордонника порушили кримінальну справу.

Як вказано у матеріалах справи, які оприлюднили у судовому реєстрі, майстер-сержант, начальник кінологічної групи відділення інспекторів прикордонної служби налагодив схему отримання хабарів від громадян, які виїжджають з України через пункт пропуску «Нижанковичі». За даними правоохоронців, прикордонник отримував хабарі за безперешкодне вивезення валюти з України.

Прикордонник наприкінці серпня 2024 року повідомив чоловіку, що може гарантувати йому безперешкодне вивезення валюти, що дорівнює чи перевищує 10 тис. євро без декларування. Для цього чоловіку треба заплатити 1% від суми, яку він перевезе за кордон.

Наприкінці вересня прикордонник отримав 1000 євро хабаря за перевезення 100 тис. євро. Гроші він отримав у Солонці після успішного перевезення валюти. На початку жовтня прикордонник отримав ще 1000 євро за ще 100 тис. євро, які вивезли з України.

Правоохоронці затримали прикордонника та порушили щодо нього кримінальну справу за ч.3 ст.368 ККУ (отримання хабаря). Досудове розслідування триває. Суд обрав затриманому запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення 242 тис. грн застави.