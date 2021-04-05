Міська ДАБК вже неодноразово штрафувала забудовника за порушення при будівництві

Львівський окружний адміністративний суд скасував рішення виконавчого комітету Львівської міської ради про скасування містобудівних умов та обмежень ТОВ «МС-МК 8». Компанія будує багатоповерхівку в районі Під Голоском.

Як пишуть «Наші Гроші. Львів», йдеться про будівництво на вул. Малоголосківська, 12б. У вересні 2018 року компанія «МС-МК 8» отримала від ЛМР містобудівні умови та обмеження на будівництво житлового будинку висотою 33,7 м. У червні 2020 року міська рада скасувала МУО через численні порушення під час будівництва. На той час забудовник збудував уже три поверхи.

Тоді заступник міського голови з містобудування Любомир Зубач пояснював, що МУО видали на 60% забудови земельної ділянки, однак забудовник зайняв 90% території – замість підземного паркінгу він збудував наземний. Окрім того, частково будівництво ведуть у межах червоних ліній, де за генпланом мала б пролягати магістраль.

Забудовник оскаржив у суді рішення виконкому й торік у липні Львівський окружний адміністративний суд поновив компанії містобудівні умови та обмеження. 22 грудня Західний апеляційний господарський суд тимчасово відмовив ЛМР у позові про заборону ТОВ «МС-МК 8» продовжувати будівництво на вул. Малоголосківській, 12б. У лютому міська ДАБК оштрафувала забудовника на майже 150 тис. грн за збудований повноцінний поверх замість цокольного.

16 березня суддя Львівського окружного адміністративного суду Наталія Грень скасувала рішення виконкому ЛМР про анулювання містобудівних умов та обмежень ТОВ «МС-МК 8». Вона аргументувала рішення тим, що скасування містобудівних умов та обмежень є крайнім заходом та належить до повноважень інспекторів ДАБК.

Зазначимо, що на вул. Малоголосківській, 12б будують ЖК Deluxe-2 на 112 квартир. Станом на березень 2021 року, за даними сайту ЛУН, тут звели вже сім поверхів.