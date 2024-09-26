Що не так із польським підрядником заводу ТПВ у Львові.

У четвер, 26 вересня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться: Перемогли важку недугу. Львівські гематологи допомогли ще двом дітям побороти рак крові. Незаконно переносили через кордон. Контрабанду техніки Apple на Львівщині перекрили детективи Бюро економічної безпеки. Джерельна вода не завжди безпечна. У 12 з 15 джерел Львова санепідеміологи виявили сліди гноївки та кишкову паличку. Spartan LVIV 2024. Цієї суботи у Львові буде благодійний забіг з перешкодами.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter