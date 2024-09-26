Львів'ян запрошують на благодійний забіг із перешкодами
Новини Львова від ZAXID.NET за 26 вересня
0 0
У четвер, 26 вересня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:
- Перемогли важку недугу. Львівські гематологи допомогли ще двом дітям побороти рак крові.
- Незаконно переносили через кордон. Контрабанду техніки Apple на Львівщині перекрили детективи Бюро економічної безпеки.
- Джерельна вода не завжди безпечна. У 12 з 15 джерел Львова санепідеміологи виявили сліди гноївки та кишкову паличку.
- Spartan LVIV 2024. Цієї суботи у Львові буде благодійний забіг з перешкодами.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter