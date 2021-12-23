«Матриця. Воскресіння»: чого чекати?
Кілька фактів та спогадів про культове кіноКатерина Сліпченко, 0
На екрани вийшов фільм «Матриця. Воскресіння» (на головному фото), четверта частина культової «Матриці». Його режисеркою стала Лана Вачовські, до своїх ролей повернулись Кеану Рівз та Керрі-Енн Мосс. Зйомки та прем’єра відкладались через пандемію, але нарешті фільм таки дістався екранів.
Сюжет тримали у таємниці до останнього, тож і ми обійдемося без спойлерів.
Без сумніву, Лана Вачовські затіяла небезпечну гру: те покоління, для яких «Матриця» є мало не культом, плекають розчарування задовго до початку прокату, для інших четвертий фільм не є самостійним. Але, попри все збираючись у кіно, пригадаємо, що ж нового привнесла «Матриця» 1999 року у кіно. І не тільки.
Чим дивувала перша «Матриця»
- Перший фільм відразу після свого виходу зробив крок за межі кіно, для деяких поколінь «Матриця» стала одним із найважливіших фільмів, часом перемагаючи у цьому навіть «Зоряні війни». Чому так сталось і чим завдячує кіно «Матриці»?
- «Матриця» по суті стала першим блокбастером, де з’явилися які-не-які додаткові меседжі та навіть, страшно сказати, філософські сенси. Шанувальникі бойвиків мусіли вивчити ім’я Бодріяра. Дехто навіть прочитав «Симулякр та симуляція». Хоча сам філософ фільм розкритикував.
- Кеану Рівз як супергерой теж порушив стереотипи. Раніше вродливий офісний працівник не мав шансів ним стати. Зараз – скільки завгодно.
- Знаменитий ефект bullet time став свого роду мемом. Його не лише активно використовували в кіно, але і пародіювали. А загалом візуальні ефекти «Матриці» стали, якщо можна так сказати, вишуканішими.
Що треба пам’ятати перед походом у кіно?
Нагадаємо, що між третьою та четвертою частинами – відстань у 18 років. Тож не зайвим буде нагадати, чим закінчилась трилогія. Планета розорена. Люди служать батарейками, що живлять Місто машин та Матрицю.
У поселенні Зіон ховаються бунтарі, які хочуть здійснити революцію та чекають на прихід Обраного. Трініті помирає на руках у Нео. Головний комп'ютер та Нео укладають угоду: якщо він знешкодить програму «Сміт», машини припиняють війну з людьми. Нео підключають до Матриці. Нео всіх рятує, проте гине і його тіло забирають машини. Архітектор дає змогу всім людям, ще під'єднаним до Матриці, вийти з неї в реальний світ. Саті (у четвертій частині її, уже дорослу, грає Пріянка Чопра) показує барвистий світанок, який створила в пам'ять про Нео. Дівчинка запитує у Піфії, чи побачить вона Нео знову, на що та загадково відповідає — напевно так.
Кадр з фільму «Матриця. Воскресіння»
Потім, уже у грі The Matrix Online, яка сюжетно стала продовженням «Матриці» загинув і Морфеус.
Наприкінці The Matrix Online перемир'я було припинено. Люди звели Новий Зіон. А Матриця завмерла в очікуванні наступного Обраного.
А ще Лана Вачовскі розповіла, що «Матрицю» спочатку задумували як закінчену трилогію, яка не має на увазі жодного продовження. Тому вона, і її сестра багато років відмовлялися від пропозицій кіностудій.
Лана Вачовскі: «Ми не просто так хотіли, щоб ця історія стала свого роду триптихом. Деякі історії бувають такі довгі, що їх можна поділити на частини. Але «Матриця» з самого початку створювалася як музична композиція чи філософський аргумент, у її структурі була якась витонченість. Ми дуже любили її і вважали, що все це кінець. І щороку Warner Bros. просили нас зробити ще один фільм. Щороку вони привозили до нашого будинку цілі вантажівки грошей. Але ми завжди відповідали: ‟Ні!″».
Кадр з фільму «Матриця. Воскресіння»
Що відомо про «Матрицю. Воскресіння»?
- «У моєму житті сталася трагедія. Померли мої батьки, і мені потрібно було щось, що допомогло б мені впоратися з втратою. Історія, в якій дві людини повертаються до життя, стала для мене ліками, заспокоєнням. Я не намагалася судити цих героїв, а я просто написала цей сценарій», – пояснила повернення до «Матриці» Лана Вачовські.
- Проте її сестра Ліллі, з якою вони створили оригінальну трилогію, відмовилася брати участь у проекті. Своє рішення вона пояснила так: «Я завершила мій трансгендерний перехід та була виснажена, тому що ми зробили "Хмарний атлас" та "Сходження Юпітера", а також перший сезон "Восьмого почуття" поспіль. Ми випускали одне і готували інше в той самий час. Йдеться про три більш ніж 100-денні знімальні періоди для кожного проекту, а ще камінг-аут. Мій світ ніби розвалювався. Тож мені була потрібна перерва».
- Лана Вачовські стверджує, що у новій «Матриці» глядачі знайдуть відображення тих особистих трансформацій, що сталися із сестрами за останні 17 років.
- Цього разу Лана та Ліллі Вачовські працювали окремо одна від одної. Лана займалася «Матрицею 4», Ліллі – серіалом «Робота над собою». З Ланою над сценарієм працювали боснієць Александр Гемон та британець Девід Мітчелл. Гемон та Мітчелл брали участь у створенні серіалу Вачовскі «Восьме почуття», а їх «Хмарний атлас» – екранізація однойменного роману Мітчелла.
Кадр з фільму «Матриця. Воскресіння»
- Лоранс Фішберн не зіграє роль Морфеуса. «Мене не запрошували. Мені навіть не подзвонили. Можливо, це змусить мене написати ще одну п'єсу. Я шукаю у цьому благословення. Я бажаю їм всього найкращого», – відповів актор на запитання, чому так сталось. Роль Морфеуса зіграв Яхья Абдул-Матін II.
- Всередині Матриці дітей Тіффані альтер-его Трініті грають справжні діти Кері-Енн Мосс.
І на завершення. Колись, багато років тому, художник-постановник Саймон Вайтелі в одному з інтерв'ю зізнався, що для виготовлення легендарної матричної заставки використав японські книги. Тобто всі ці ієрогліфи, що бігають по екрану – рецепти, тільки символи перемішані та перевернуті. Тож перед походом у кіно можна скористатись нашими рецептами, де перемішувати треба лише інгредієнти.
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