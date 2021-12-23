На екрани вийшов фільм «Матриця. Воскресіння» (на головному фото), четверта частина культової «Матриці». Його режисеркою стала Лана Вачовські, до своїх ролей повернулись Кеану Рівз та Керрі-Енн Мосс. Зйомки та прем’єра відкладались через пандемію, але нарешті фільм таки дістався екранів.

Сюжет тримали у таємниці до останнього, тож і ми обійдемося без спойлерів.

Без сумніву, Лана Вачовські затіяла небезпечну гру: те покоління, для яких «Матриця» є мало не культом, плекають розчарування задовго до початку прокату, для інших четвертий фільм не є самостійним. Але, попри все збираючись у кіно, пригадаємо, що ж нового привнесла «Матриця» 1999 року у кіно. І не тільки.

Чим дивувала перша «Матриця»

Перший фільм відразу після свого виходу зробив крок за межі кіно, для деяких поколінь «Матриця» стала одним із найважливіших фільмів, часом перемагаючи у цьому навіть «Зоряні війни». Чому так сталось і чим завдячує кіно «Матриці»?

«Матриця» по суті стала першим блокбастером, де з’явилися які-не-які додаткові меседжі та навіть, страшно сказати, філософські сенси. Шанувальникі бойвиків мусіли вивчити ім’я Бодріяра. Дехто навіть прочитав «Симулякр та симуляція». Хоча сам філософ фільм розкритикував.

Кеану Рівз як супергерой теж порушив стереотипи. Раніше вродливий офісний працівник не мав шансів ним стати. Зараз – скільки завгодно.

Знаменитий ефект bullet time став свого роду мемом. Його не лише активно використовували в кіно, але і пародіювали. А загалом візуальні ефекти «Матриці» стали, якщо можна так сказати, вишуканішими.

Що треба пам’ятати перед походом у кіно?

Нагадаємо, що між третьою та четвертою частинами – відстань у 18 років. Тож не зайвим буде нагадати, чим закінчилась трилогія. Планета розорена. Люди служать батарейками, що живлять Місто машин та Матрицю.

У поселенні Зіон ховаються бунтарі, які хочуть здійснити революцію та чекають на прихід Обраного. Трініті помирає на руках у Нео. Головний комп'ютер та Нео укладають угоду: якщо він знешкодить програму «Сміт», машини припиняють війну з людьми. Нео підключають до Матриці. Нео всіх рятує, проте гине і його тіло забирають машини. Архітектор дає змогу всім людям, ще під'єднаним до Матриці, вийти з неї в реальний світ. Саті (у четвертій частині її, уже дорослу, грає Пріянка Чопра) показує барвистий світанок, який створила в пам'ять про Нео. Дівчинка запитує у Піфії, чи побачить вона Нео знову, на що та загадково відповідає — напевно так.

Кадр з фільму «Матриця. Воскресіння»

Потім, уже у грі The Matrix Online, яка сюжетно стала продовженням «Матриці» загинув і Морфеус.

Наприкінці The Matrix Online перемир'я було припинено. Люди звели Новий Зіон. А Матриця завмерла в очікуванні наступного Обраного.

А ще Лана Вачовскі розповіла, що «Матрицю» спочатку задумували як закінчену трилогію, яка не має на увазі жодного продовження. Тому вона, і її сестра багато років відмовлялися від пропозицій кіностудій.

Лана Вачовскі: «Ми не просто так хотіли, щоб ця історія стала свого роду триптихом. Деякі історії бувають такі довгі, що їх можна поділити на частини. Але «Матриця» з самого початку створювалася як музична композиція чи філософський аргумент, у її структурі була якась витонченість. Ми дуже любили її і вважали, що все це кінець. І щороку Warner Bros. просили нас зробити ще один фільм. Щороку вони привозили до нашого будинку цілі вантажівки грошей. Але ми завжди відповідали: ‟Ні!″».

Кадр з фільму «Матриця. Воскресіння»

Що відомо про «Матрицю. Воскресіння»?

«У моєму житті сталася трагедія. Померли мої батьки, і мені потрібно було щось, що допомогло б мені впоратися з втратою. Історія, в якій дві людини повертаються до життя, стала для мене ліками, заспокоєнням. Я не намагалася судити цих героїв, а я просто написала цей сценарій», – пояснила повернення до «Матриці» Лана Вачовські.

Проте її сестра Ліллі, з якою вони створили оригінальну трилогію, відмовилася брати участь у проекті. Своє рішення вона пояснила так: «Я завершила мій трансгендерний перехід та була виснажена, тому що ми зробили "Хмарний атлас" та "Сходження Юпітера", а також перший сезон "Восьмого почуття" поспіль. Ми випускали одне і готували інше в той самий час. Йдеться про три більш ніж 100-денні знімальні періоди для кожного проекту, а ще камінг-аут. Мій світ ніби розвалювався. Тож мені була потрібна перерва».

Лана Вачовські стверджує, що у новій «Матриці» глядачі знайдуть відображення тих особистих трансформацій, що сталися із сестрами за останні 17 років.

Цього разу Лана та Ліллі Вачовські працювали окремо одна від одної. Лана займалася «Матрицею 4», Ліллі – серіалом «Робота над собою». З Ланою над сценарієм працювали боснієць Александр Гемон та британець Девід Мітчелл. Гемон та Мітчелл брали участь у створенні серіалу Вачовскі «Восьме почуття», а їх «Хмарний атлас» – екранізація однойменного роману Мітчелла.

Кадр з фільму «Матриця. Воскресіння»

Лоранс Фішберн не зіграє роль Морфеуса. «Мене не запрошували. Мені навіть не подзвонили. Можливо, це змусить мене написати ще одну п'єсу. Я шукаю у цьому благословення. Я бажаю їм всього найкращого», – відповів актор на запитання, чому так сталось. Роль Морфеуса зіграв Яхья Абдул-Матін II.

Всередині Матриці дітей Тіффані альтер-его Трініті грають справжні діти Кері-Енн Мосс.

І на завершення. Колись, багато років тому, художник-постановник Саймон Вайтелі в одному з інтерв'ю зізнався, що для виготовлення легендарної матричної заставки використав японські книги. Тобто всі ці ієрогліфи, що бігають по екрану – рецепти, тільки символи перемішані та перевернуті. Тож перед походом у кіно можна скористатись нашими рецептами, де перемішувати треба лише інгредієнти.