Андрій Садовий зазначив, що блокування кордону шкодить відносинам між країнами

Міський голова Львова Андрій Садовий на своїй сторінці у Facebook звернувся до поляків з проханням вплинути на блокувальників кордону і закликав їх повернутися до реальності.

«Увесь ваш гігантський внесок у перемогу України у цій війні заперечується групою маргіналів, які блокують гуманітарні поставки країні, яка вже другий рік захищає свою незалежність та безпеку Європи. Чи має Польща мужність, політичну волю та громадянські інструменти припинити цю ганебну блокаду України? Ціна занадто висока», – написав польською мовою Андрій Садовий у суботу 25 листопада.

До слова, президент України Володимир Зеленський також пов’язав блокування кордону польськими перевізниками із деякими політичними кроками Польщі.

Блокування пунктів пропуску на польсько-українському кордоні триває від 6 листопада. Польські перевізники перекривають рух для українських далекобійників на чотирьох пунктах пропуску. Ситуація спричинила тривале простоювання вантажівок з товаром, в тому числі з гуманітарною допомогою. Відомо про смерть двох водіїв, які стояли у черзі на кордоні. Польські перевізники вимагають заборонити реєстрацію транспортних компаній з іноземним капіталом, а також відновити видачу дозволів на в’їзд до Євросоюзу для українських перевізників та покращити обслуговування на кордоні.

Тим часом Україна та Польща готують судові позови щодо страйкарів – для відшкодування збитків, завданих блокуванням ККП на кордоні. 22 листопада Верховна Рада України звернулася до Польщі щодо розблокування кордону для подальшої економічної та дипломатичної співпраці. А українські перевізники влаштували попереджувальну акцію біля Краківця, яка не перешкоджає проїзду транспорту. Мета цієї акції – переконати польських перевізників, що їхнє блокування кордону шкодить не лише Україні, а й Польщі.

ZAXID.NET з’ясовував, хто стоїть за блокадою кордону.