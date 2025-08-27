Нетішинська міська рада закупила військовим безпілотники поганої якості

Міського голову Нетішина Олександра Супрунюка вчергове підозрюють у службовій недбалості – посадовець переплатив 1,2 млн грн бюджетних грошей на закупівлі БпЛА для військовослужбовців. Про це повідомила 27 серпня пресслужба поліції Хмельниччини.

За даними слідства, у квітні 2024 року Нетішинська міська рада провела тендер на придбання 300 FPV-дронів вартістю понад 4,9 млн грн. Переможцем стала одна зі столичних компаній. Відтак, мер підписав акти прийому-передачі техніки. Проте, як з'ясувалося, на дрони було встановлено навігаційне обладнання низької якості, яке коштувало значно дешевше, ніж зазначалось в угоді.

«Різниця на кожному безпілотнику становила близько 3 тис. грн. Тобто загалом державі було завдано збитків на суму 1,2 млн грн», – зазначають правоохоронці.

Міському голові Нетішина оголосили підозру у зловживанні службовим становищем (ч. 2 ст. 364 КК України). Санкція статті передбачає від трьох до шести років увʼязнення.

Нагадаємо, що міським головою Нетішина є 62-річний Олександр Супрунюк. У грудні 2024 року посадовець уже фігурував у розслідуванні щодо закупівлі неякісних БпЛА. Тоді йшлося про 6 млн грн збитків. Справу передали до Хмельницького апеляційного суду, який відсторонив посадовця на два місяці.

Олександра Супрунюка обирали мером Нетішина тричі. Посадовець перебував на посаді у 2014-2015, 2015-2020 роках і з 27 листопада 2020 року до 16 грудня 2024 року. 61-річний посадовець народився у селі Димівка Кримської області. Закінчив Кам’янець-Подільський педагогічний інститут за спеціальністю «Історія, право». Із 1985 до 1993 року працював вчителем, був заступником директора в трьох школах. Пізніше очолив підприємство «Укркомінбуд».