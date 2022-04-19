Мерія Чернівців заявила, що радянський монумент демонтують після «історичного дослідження»
Управління охорони культурної спадщини вже готує відповідні документи на демонтаж
Чернівецька міська рада заявила, що готує обґрунтування про демонтаж пам’ятника солдату на Соборній площі. Разом із тим у міськраді уточнили, що це – «історичне дослідження, яке займає багато часу» і поки зрушень у цьому питанні немає.
У Чернівецькій міській раді пояснили, що монумент на Соборній площі є пам’яткою місцевого значення, тому його демонтаж можливий лише за погодження міністерства культури. Місцеве видання «Молодий буковинець» з посиланням на міську раду Чернівців зазначає, що процедура прийняття рішення про демонтаж не є простою: «Міська рада готує обґрунтування про демонтаж, направляє його на військову адміністрацію, військова адміністрація передає листа міністерству і вже міністерство дає чи не дає погодження про демонтаж. Наразі зрушень у цьому питанні немає», – йдеться у повідомленні.
У міській раді пояснили, що «підготовка документації, зокрема обгрунтування про демонтаж пам’ятника це історичне дослідження, яке займає багато часу», зазначивши, що документи про демонтаж вже готує управління охорони культурної спадщини.
Зазначимо, з початком війни в Україні почалася хвиля демонтажу радянських пам'ятників та перейменувань вулиць із російськими назвами. Зокрема, в Івано-Франківську вже дали нові назви 25 вулицям, в Ужгороді заявили про підготовку перейменування близько 60 вулиць, названих на честь російських та радянських діячів, у Львові також готуються перейменувати близько 30 вулиць.
Також у Мукачеві вже демонтували обеліск слави, розташований у самому центрі міста. Раніше тут демонтували радянський танк, який був розміщений на постаменті у невеличкому сквері поблизу вулиці Миру, а також пам'ятник російському поету Алєксандру Пушкіну. В Ужгороді також демонтувати погруддя Пушкіна, розташоване поблизу набережної Незалежності на площі Пушкіна, яку невдовзі місто перейменує.