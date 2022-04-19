На місці монумента мешканці Чернівців пропонують встановити пам'ятник червоній руті

Чернівецька міська рада заявила, що готує обґрунтування про демонтаж пам’ятника солдату на Соборній площі. Разом із тим у міськраді уточнили, що це – «історичне дослідження, яке займає багато часу» і поки зрушень у цьому питанні немає.

У Чернівецькій міській раді пояснили, що монумент на Соборній площі є пам’яткою місцевого значення, тому його демонтаж можливий лише за погодження міністерства культури. Місцеве видання «Молодий буковинець» з посиланням на міську раду Чернівців зазначає, що процедура прийняття рішення про демонтаж не є простою: «Міська рада готує обґрунтування про демонтаж, направляє його на військову адміністрацію, військова адміністрація передає листа міністерству і вже міністерство дає чи не дає погодження про демонтаж. Наразі зрушень у цьому питанні немає», – йдеться у повідомленні.



У міській раді пояснили, що «підготовка документації, зокрема обгрунтування про демонтаж пам’ятника це історичне дослідження, яке займає багато часу», зазначивши, що документи про демонтаж вже готує управління охорони культурної спадщини.

Зазначимо, з початком війни в Україні почалася хвиля демонтажу радянських пам'ятників та перейменувань вулиць із російськими назвами. Зокрема, в Івано-Франківську вже дали нові назви 25 вулицям, в Ужгороді заявили про підготовку перейменування близько 60 вулиць, названих на честь російських та радянських діячів, у Львові також готуються перейменувати близько 30 вулиць.

Також у Мукачеві вже демонтували обеліск слави, розташований у самому центрі міста. Раніше тут демонтували радянський танк, який був розміщений на постаменті у невеличкому сквері поблизу вулиці Миру, а також пам'ятник російському поету Алєксандру Пушкіну. В Ужгороді також демонтувати погруддя Пушкіна, розташоване поблизу набережної Незалежності на площі Пушкіна, яку невдовзі місто перейменує.