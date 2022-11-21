Смс-повідомлення були розіслані мещканцям Надвірнянського району

Мешканців Надвірнянського району Прикарпаття помилково повідомили про відсутність електроенергії протягом цілого тижня. Споживачі отримали смс-повідомлення про відключення світла з 21 по 28 листопада. Проте пізніше у «Прикарпаттяобленерго» заявили, що стався збій у програмному забезпеченні, тому смс-розсилка є помилкою.

Як повідомила прес-служба «Прикарпаттяобленерго» у понеділок, 21 листопада, інформація, розіслана в мешканцям Надвірнянського району не відповідає дійсності. У «Прикарпаттяобленерго» пояснили, що помилкове надсилання повідомлень сталося через збій у програмному забезпеченні.

«Через збій у програмному забезпеченні, споживачам Надвірнянської СЕЕМ помилково надійшли смс-повідомлення про відсутність електропостачання з 21 по 28 листопада. Просимо не орієнтуватися на цю смс! Вона розіслана помилково, інформація в ній не відповідає дійсності», – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, повідомлення з попередженням про тижневу відсутність електроенергії отримали мешканці Надвірнянського району в понеділок, 21 листопада. «У вас буде відсутнє світло 21 листопада 2022 року з 13:00 до 28 листопада 2022 року 16:00», – зазначалося у помилково розісланих смс-повідомленнях.

Нагадаємо, через пошкодження енергетичних об’єктів унаслідок російських ракетних обстрілів, я «Укренерго» запровадило графіки погодинних відключень електроенергії у кількох областях України, в тому числі й Івано-Франківська область. Причина – критична ситуація в енергетичній системі України, яка виникла внаслідок російських ракетних ударів по об’єктах енергетики.

Через вірогідність відключення електроенергії на довгий час, на Прикарпатті вже облаштували 400 пунктів обігріву для мешканців багатоповерхівок. Разом із тим мер Івано-Франківська Руслан Марцінків заявив, що відключення світла може тривати не годинами, а днями та закликав мешканців багатоповерхівок на якийсь час переїхати в село до родичів чи знайомих