Вінницький міський суд визнав винним у держзраді уродженця Крижополя, який закликав росіян завдавати ударів по території Україні. Про це повідомляє «Детектор медіа», посилаючись на вирок суду.

Суд встановив, що обвинувачений добровільно спілкувався з російським військовим, щоб «з ідеологічних мотивів» завдати шкоди суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості України. Чоловік передавав росіянину інформацію про переміщення та концентрацію Збройних сил України, встановлення засобів та способи інформування населення України про перебіг воєнних дій у країні.

1 березня підсудний відправив росіянину аудіоповідомленя про необхідність нанесення артилерійських ударів по Маріуполю та Харкову. Того ж дня він надіслав ще одне повідомлення – зі своїми порадами та вказівками щодо нанесення ракетного удару по Вінницькій телевізійні вежі, «з метою припинити трансляцію на території міста та області загальнонаціональних телеканалів, з екранів яких закликали народ України не панікувати, не коритись загарбникам та вступати до лав ЗС України». Обвинувачений, серед іншого, публічно закликав українців здаватися.

Під час судового засідання чоловік визнав свою вину та «щиро розкаявся». Він розповів, що після початку повномасштабного вторгнення Росії бажав, щоб окупанти захопили столицю та інші міста, зокрема й Вінницю, але зараз нібито «переоцінив для себе суть подій, що відбуваються в Україні».

Чоловіка судили за ч. 1 ст. 111 (державна зрада). Стаття передбачає 12-15 років позбавлення волі, але суд призначив 5 років, враховуючи пом'якшуючі обставини: перше притягнення до кримінальної відповідальності, наявність малолітньої дитини та матері, яка потребує догляду, а також «щире каяття».