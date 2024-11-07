У цей день існують заборони, які у народі остерігаються порушувати.

8 листопада, на Михайлів день, православні християни вшановують архангела Михаїла, покровителя і захисника від темних сил. У цей день існують заборони, які у народі остерігаються порушувати, щоб Архангел Михаїл не прогнівався і не наслав негаразди, зазначає «УНІАН».

Що не можна робити на Михайлів день

На Михайлів день не варто займатися хатніми справами, важкою фізичною роботою чи іншими справами. Усі обов’язки рекомендується відкласти на наступний день.

Також заборонено проводити день на самоті. Це свято слід провести у колі родини або запросити гостей. Такий звичай символізує єднання та підтримку, а відокремленість у цей день вважалася небажаною.

Ще одна важлива заборона – не відмовляти у допомозі нужденним.

Дотримання цих заборон вважається важливим для того, щоб Михайлів день пройшов у спокої та гармонії, а архангел Михаїл надав захист і благословення.