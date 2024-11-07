Через тиждень після свята Михайла розпочинається Пилипівський піст, що завершує річне коло релігійних свят і готує до святкування Різдва.

8 листопада православні християни відзначають свято Архистратига Михаїла, покровителя ангельських чинів і захисника від нечистої сили. Як пише «Рідна країна», це свято, відоме в Україні як Собор Архистратига Михаїла, символізує зібрання безтілесних сил на чолі з архангелом Михаїлом, а також зібрання людей на землі для вшанування небесного заступника.

Святий Михаїл здавна шанується в Україні як один з покровителів країни та, зокрема, Києва: архангел Михаїл зображений на гербі міста. Його вшанування бере свій початок з IV століття, коли листопад вважався девʼятим місяцем і символізував девʼять ангельських хорів.

Легенда про архангела Михаїла

Існує легенда про битву архангела Михаїла із сатаною, де Михаїл зібрав військо праведних ангелів та переміг бунтівників, які згодом стали нечистими духами. Звідси й походить образ архистратига – головного воєначальника ангельських військ, який веде вічну боротьбу за добро.

Звідси й церковна назва «архистратиг» – тобто старший воїн, вождь, якому служить вогонь небесний. Архангел Михаїл, або архистратиг Михайло, дослівно перекладається «Наче Бог» – у християнській, юдейській, та ісламській традиціях він є одним із семи архангелів, покровитель людського роду.

Обряди та звичаї свята

На Михайлів день віддавна в Україні існувала традиція не працювати, а відвідувати церкву, збудовану на його честь. Священники з навколишніх сіл приїжджали і навколо храму влаштовували урочисту ходу. Після служби біля церкви ставили «братні столи», за якими разом обідали всі присутні. На храмове свято за традицією прибували і продавці різноманітних солодощів, різних прикрас, натільних хрестиків та образків. Також на майдані на свято продавали житній мед, зроблений з церковної пасіки.

Особливою традицією було вживання «храмового меду». Перед тим, як випити свій кухоль, кожен мусив виголосити тост за громаду, село чи місто або за Бога. Діти змалечку привчалися поважати старших і вчилися промовляти урочисті тости.

Народні прикмети на Михайла

У народі свято також пов’язували з прикметами: «З Михайла зима морози кує». Якщо цього дня випаде сніг, це обіцяє врожайний рік та здоров’я. А ще говорили: «На Михайла зима на білому коні приїжджає», «Якщо на Михайла ніч ясна, то буде зима сніжна й красна», «Якщо Михайло з дощем не услужить – добру й суху весну ворожить».

Через тиждень після свята Михайла розпочинається Пилипівський піст, що завершує річне коло релігійних свят і готує до святкування Різдва.