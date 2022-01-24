Будь-яке відхилення в поведінці тварини, зміна явних зовнішніх ознак повинні насторожити власника

У догляді за морською свинкою немає нічого складного. Саме тому її досить часто обирають батьки для своїх дітей, щоб вони могли самостійно доглядати за своїми улюбленцями, привчаючись до порядку, дисципліни й відповідальності за іншу живу істоту. Блог «Зоотовари» розповідає детальніше, як правильно доглядати за морською свинкою.

Що потрібно робити щодня:

чистити годівницю та поїлку гарячою водою;

видаляти залишки зеленого корму;

прибирати сильно забруднену підстилку;

розчісувати довгошерстих морських свинок, видаляти шерсть, що завалялася.

Що потрібно робити щотижня:

заміняти повністю підстилку у клітці;

ретельно чистити дно клітки;

обробляти предмети з клітки гарячою водою (можна додавати соду).

Що потрібно робити щомісяця:

чистити клітку повністю гарячою водою (у тому числі прути, можна додавати соду);

за бажанням підстригати шерсть довгошерстої тваринки.

Підстригання кігтів і купання морської свинки проводиться за потребою.

Як правильно почистити клітку морської свинки:

Для чищення клітки не варто використовувати побутові миючі засоби: вони можуть не лише викликати алергічну реакцію, але й призвести до отруєння тварини. Клітку ретельно чистять раз на тиждень, а «генеральне» прибирання проводиться раз на місяць. Клітку чистять щіткою і гарячою водою, для важкодоступних вузьких місць можна використовувати зубну щітку. Якщо використовується розчин з содою, який дозволяє знищувати можливих паразитів, то наприкінці клітка обмивається великою кількістю води. Годівниця і поїлка чистяться кожен день гарячою водою без будь-яких засобів для чищення. Після чищення та миття клітку, предмети та інвентар з неї слід ретельно висушити.

Профілактичний огляд морської свинки

Профілактичний огляд бажано робити раз на три дні. Будь-яке відхилення в поведінці тварини, зміна явних зовнішніх ознак повинні насторожити власника.

На що варто звернути увагу:

загальний стан: млявість, агресія, апатія тощо;

відмова від їжі або води, поганий апетит;

частий, переривчастий подих, хрипи;

зміна стану очей, які зазвичай залишаються ясними й чистими;

зміна стану шкіри та шерсті;

зміна консистенції екскрементів;

інші симптоми, що насторожують.

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