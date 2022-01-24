Як доглядати морську свинку: інструкція для початківців
У догляді за морською свинкою немає нічого складного. Саме тому її досить часто обирають батьки для своїх дітей, щоб вони могли самостійно доглядати за своїми улюбленцями, привчаючись до порядку, дисципліни й відповідальності за іншу живу істоту. Блог «Зоотовари» розповідає детальніше, як правильно доглядати за морською свинкою.
Що потрібно робити щодня:
- чистити годівницю та поїлку гарячою водою;
- видаляти залишки зеленого корму;
- прибирати сильно забруднену підстилку;
- розчісувати довгошерстих морських свинок, видаляти шерсть, що завалялася.
Що потрібно робити щотижня:
- заміняти повністю підстилку у клітці;
- ретельно чистити дно клітки;
- обробляти предмети з клітки гарячою водою (можна додавати соду).
Що потрібно робити щомісяця:
- чистити клітку повністю гарячою водою (у тому числі прути, можна додавати соду);
- за бажанням підстригати шерсть довгошерстої тваринки.
Підстригання кігтів і купання морської свинки проводиться за потребою.
Як правильно почистити клітку морської свинки:
- Для чищення клітки не варто використовувати побутові миючі засоби: вони можуть не лише викликати алергічну реакцію, але й призвести до отруєння тварини.
- Клітку ретельно чистять раз на тиждень, а «генеральне» прибирання проводиться раз на місяць. Клітку чистять щіткою і гарячою водою, для важкодоступних вузьких місць можна використовувати зубну щітку. Якщо використовується розчин з содою, який дозволяє знищувати можливих паразитів, то наприкінці клітка обмивається великою кількістю води.
- Годівниця і поїлка чистяться кожен день гарячою водою без будь-яких засобів для чищення.
- Після чищення та миття клітку, предмети та інвентар з неї слід ретельно висушити.
Профілактичний огляд морської свинки
Профілактичний огляд бажано робити раз на три дні. Будь-яке відхилення в поведінці тварини, зміна явних зовнішніх ознак повинні насторожити власника.
На що варто звернути увагу:
- загальний стан: млявість, агресія, апатія тощо;
- відмова від їжі або води, поганий апетит;
- частий, переривчастий подих, хрипи;
- зміна стану очей, які зазвичай залишаються ясними й чистими;
- зміна стану шкіри та шерсті;
- зміна консистенції екскрементів;
- інші симптоми, що насторожують.
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