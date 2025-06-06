У липні 2025 року розпочнеться вступна кампанія до університетів – вона буде не менш хвилюючою, ніж період НМТ. У абітурієнтів виникає безліч питань щодо реєстрації особистого кабінету, подання заяв чи мотиваційних листів.

Кому потрібно писати мотиваційний лист у 2025 році?

У 2025 році усім вступникам потрібно писати мотиваційні листи та долучати їх до заяв про вступ до університету. Ця вимога є однаковою для тих, хто вступає і на бюджет, і на контракт. До кожної заяви на вступ потрібно писати окремий мотиваційний лист.

Як подати мотиваційний лист?

Мотиваційні листи подаються електронно через особистий кабінет вступника – їх потрібно долучати до кожної заяви про вступ.

Мотиваційні листи оцінюватимуть?

Ні, для мотиваційних листів не буде оцінювання за звичною шкалою 100-200 балів. Однак, вони можуть допомогти вам потрапити до бажаного університету – якщо у рейтинговому списку у двох вступників буде однаковий бал, то вирішальними стануть їхні мотиваційні листи.

Як написати мотиваційний лист?

Кожен університет встановлює власні вимоги до мотиваційних листів, їх можна знайти у «Правилах прийому», однак часто вони є схожими для різних ЗВО. До прикладу, КНУ імені Тараса Шевченка інформує вступників, що у мотиваційному листі має бути певна структура та відсутність плагіату.

Структура мотиваційного листа: вступ, основна частина, висновки:

Вступ : звертання та стисла інформація про себе.

: звертання та стисла інформація про себе. Основна частина :

мета вступу на освітню програму (спеціальність, факультет/інститут) і відповідні очікування;

опис зацікавленості професією , кар’єрних планів, особистого розвитку та аргументів, якими вступник керувався, обираючи освітню програму (спеціальність, факультет/інститут), зокрема можуть бути вказані вже отримані знання чи навички, інші здобутки (участь у проектах, олімпіадах, тощо), які будуть корисними для навчання за фахом.

: на освітню програму (спеціальність, факультет/інститут) і відповідні очікування; , кар’єрних планів, особистого розвитку та аргументів, якими вступник керувався, обираючи освітню програму (спеціальність, факультет/інститут), зокрема можуть бути вказані вже отримані знання чи навички, інші здобутки (участь у проектах, олімпіадах, тощо), які будуть корисними для навчання за фахом. Висновки: мотиваційний лист має завершуватися підсумком (два-три речення), що вказує на впевненість вступника у правильному виборі освітньої програми.

Вимоги до мотиваційного листа для КНУ імені Шевченка:

Лист має мати чітку структуру

Відповідати мовним нормам (орфографічним, граматичним, мовностилістичним, пунктуаційним)

Обсяг листа: не менш ніж 200 і не більш ніж 600 слів;

Лист має бути сформований у текстовому форматі doc (docx) для зручності його завантаження до ЄДЕБО

Києво-Могилянська академія у своїх вимогах також вказує, що мотиваційний лист має бути лаконічним та мати чітку структуру: «шапку», вступ, основну частину, висновки. Університет наголошує на неприпустимості емоційного забарвлення та помилок (орфографічних і стилістичних).

«”Шапка” – частина листа, де містяться відомості про адресата (назва закладу вищої освіти, прізвище та ініціали особи, якій адресується лист) та адресанта (прізвище, ім’я, по батькові, адреса для кореспонденції та електронна адреса, номер телефону) – яка розташовується в правому верхньому куті листа. Шанобливе звертання є важливою складовою мотиваційного листа. Воно надає листу офіційного характеру та привертає увагу адресата (наприклад: “Шановний Василю Михайловичу!”). Звертання зазвичай виділяється напівжирним шрифтом та/або курсивом і вирівнюється по центру», – повідомляє Києво-Могилянська академія.

Раніше ZAXID.NET детально розповідав про особливості вступної кампанії у 2025 році.

Нагадаємо, що у 2025 році вартість навчання зросла в усіх університетах, зокрема, через урядову постанову, яка зобов’язує ЗВО встановлювати мінімальну плату за навчання на рівні не нижчому, ніж фактичні витрати держави на підготовку студента-бюджетника. Вартість навчання у: