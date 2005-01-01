МОЗ пропонує змінити обов'язкову комплектацію автомобільних аптечок

Начиння автомобільних аптечок змінять вперше за 20 років

Мотоциклетні, автомобільні та автобусні медичні аптечки мають бути оснащені засобами для надання першої допомоги при ДТП і не мусять містити будь-яких медичних препаратів. Крім того, у кожній аптечці буде інструкція, як надавати першу допомогу при ДТП. Відповідний проект наказу підготували у Міністерстві охорони здоров'я, повідомляє прес-служба відомства.

«Згідно зі статистикою, причиною приблизно 80% смертей внаслідок ДТП до приїзду бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги є масивна кровотеча. Тому до мінімальної комплектації аптечки передусім будуть входити необхідні засоби для зупинки кровотечі: бинти різної ширини, серветки тощо. Замість гумового джгута у автомобільній аптечці буде механічний засіб для зупинки кровотечі по типу САТ, який можна накласти собі самотужки. І абсолютно всі медичні аптечки – мотоциклетні, автомобільні та автобусні – будуть оснащені інструкцією з покроковими діями після ДТП», – йдеться у повідомленні.

В оновлених аптечках не буде медичних препаратів (зеленки, таблеток тощо) які мають термін придатності і далеко не завжди вчасно оновлюються в аптечці. Крім того, ліки не стануть в пригоді при наданні екстреної допомоги не фахівцями. Це світовий досвід – не вносити лікарські засоби до обов’язкового начиння автомобільних аптечок, наголосили в МОЗ.

«За необхідності, ви можете доповнити власну аптечку необхідними вам ліками», – додали в міністерстві.

Перелік медичних виробів та інших матеріалів, які повинні бути в складі медичних аптечок мотоциклетних, автомобільних та автобусних, востаннє переглядався Міністерством охорони здоров’я України 20 років тому. Теперішній проект наказу має на меті привести аптечки у відповідність до європейських норм та стандартів.