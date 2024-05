МОЗ затвердило Ореста Чемериса ректором Львівського медуніверситету

У середу, 29 травня, міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко представив колективу нового ректора Львівського національного медуніверситету ім. Данила Галицього. Ним став Орест Чемерис, за якого на виборах ректора віддали 97% голосів. МОЗ уклало контракт в Орестом Чемерисом на п’ять років.

«Сьогодні разом з головою ЛОВА Максимом Козицьким та першим заступником міського голови Львова Андрієм Москоленком випала можливість представити нового ректора колективу університету. З липня минулого року він виконував обов’язки ректора, а у квітні цього його обрали ректором колеги, віддавши 97% голосів. Це великий кредит довіри. Знаю Ореста давно і певен, що його професійний досвід допоможе втілити амбітні плани в життя», – написав Віктор Ляшко.

Орест Чемерим майже рік був у статусі виконувача обов’язків ректора. За цей час йому вдалося підписати меморандуми про співпрацю, які нині активно діють, із Superhumans Center, французькою неурядовою організацією MEHAD-UA, Всеукраїнською Радою Реанімації, компанією-розробником програмних продуктів Eleks та іншими. Під час Третього саміту перших леді та джентльменів Summit of First Ladies and Gentlemen була підписана угода про співпрацю із Віденським медичним університетом, яка вже активно діє – викладачі та науковці проходять у Відні стажування, а цього літа студенти поїдуть в університетську лікарню австрійського медичного вишу на практику. Ще одним партером ЛНМУ стала провідна університетська клініка Європи – німецька «Шаріте».

Міністр наголосив, що вірить у якісно нові зміни в розвитку медичної освіти в Україні.

Нагадаємо, Орест Чемерис став в.о. ректора медуніверситету у липні 2023 року після того, як в університеті спалахнув скандал із сексистськими висловлюваннями тодішнього ректора Бориса Зіменковського. Він під час розподілу студентів на інтернатуру дозволив собі принижувати студентів та висловлював сексистські жарти. На скандал відреагувало міністерство і звільнило Зіменковського з посади ректора, яку він безперервно займав із 1998 року.

У квітні цього року у медуніверситеті відбулися вибори ректора. За 41-річного Ореста Чемериса віддали свої голоси 97% виборців.

До призначення в медуніверситет Чемерис працював директором департаменту охорони здоров’я ЛОВА. Він народився у Львові у 1983 році. У 2006 році закінчив ЛНМУ, того ж року як лікар-інтерн почав працювати у Миколаївській районній лікарні Львівської області. З 2009 року працював хірургом у 8-й міській клінічній лікарні, а з 2013 року – у Львівському медуніверситеті спершу на посаді асистента кафедри хірургії №1, а з 2015 року – заступником декана факультету іноземних студентів. У 2019 році був обраний на посаду доцента кафедри хірургії №1. У 2020 році очолив департамент охорони здоров’я Львівської ОВА.