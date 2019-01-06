На Бродівщині працівники ДСНС урятували жінку, яку затиснуло в автомобілі

У селі Ясенів Бродівського району 49-річну водійку затиснуло в салоні машини, після того як її автівка з’їхала в кювет.

Як повідомила прес-служба ДСНС, 5 січня до рятувальників надійшло повідомлення, що водійка автомобіля Chevrolet Aveo не впоралась з кермуванням та з’їхала у кювет, де її машина вдарилась в дерево.

Рятувальники, прибувши на місце, виявили затиснуту пасажирку і провели роботи з її деблокування. Згодом жінку передали медикам.

Обставини події встановлюють правоохоронці.