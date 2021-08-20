На даху приватного магазину в селі на Хмельниччині встановили вишку мобільного оператора

На Хмельниччині селяни хотіли демонтувати вишку мобільного оператора, яку встановили на місцевому магазині. Мешканці просять винести вишку за межі села, оскільки вважають її небезпечною.

Як повідомили у прес-службі поліції Хмельницької області, інцидент трапився у селі Петрашівка Віньковецької ОТГ, що на Хмельниччині. Вже кілька місяців місцеві мешканці протестують проти встановлення вишки оператора мобільного зв’язку на даху сільського магазину. На початку липня селяни навіть погрожували підірвати конструкцію, оскільки документів на встановлення вишки вони не бачили й просять винести її за межі села.

Староста села Петрашівка Владислава Мудрик розповіла «Суспільному», що представники оператора зверталися до сільради надати приміщення для розміщення вежі, однак жодна з комунальних будівель для цієї конструкції не підійшла через крихкість даху. Тоді оператор звернувся до приватного підприємця, який обслуговує сільський магазин, і почали монтувати вишку на його даху.

«У 2020 році наказом Міністерства охорони здоров’я нормативне значення електромагнітного випромінювання становить 100 мікроват на сантиметр квадратний. Для того, щоб встановити, чи правильно цей об’єкт встановлено, потрібно знати, який це суб’єкт господарювання, які в них документи є, чи брали вони дозвіл на встановлення цієї базової станції», – розповіла спеціалістка Держпродспоживслужби Наталія Баланюк.

19 серпня між представниками мобільного оператора та селянами знову виник конфлікт, який вдалося врегулювати лише викликавши поліцію. Близько 50-ти місцевих мешканців зібралися на акцію протесту й були налаштовані демонтувати його власноруч. Через суперечки на місце викликали поліцію. У повідомленні поліції не вказують, із яким оператором мобільного зв’язку конфліктують селяни.