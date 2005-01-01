На Львівщині поліція затримала директора комунального підприємства через привласнення майна

Директор привласнив та вивіз котли, радіатори, металеві труби, станки та інше майно підприємства

У Львівській області поліція викрила факти привласнення майна реформованого комунального підприємства районної ради на суму 210 тисяч гривень. Про це 17 січня повідомив відділ комунікації ГУ Нацполіції Львівської області.

Як з'ясували правоохоронці, директор приватного підприємства, яке стало правонаступником реформованого комунального підприємства однієї районних рад Львівської області, зловживав своїм службовим становищем та привласнив майно, що належало підприємству.

У грудні 2009 року районна рада та майбутній директор підприємства уклали між собою договір оренди цілісного майнового комплексу комунального підприємства, відповідно до якого на цій базі було створено реформоване приватне підприємство. За умовами договору, списання майна підприємства мало відбуватись лише на підставі рішення сесії районної ради. Проте, впродовж травня - серпня 2010 року засновник та директор приватного підприємства, діючи як службова особа, без відповідного рішення ради вивіз та привласнив майно підприємства: котли, радіатори, металеві труби опалення, станок для різання паперу та інше. Усе майно, яким заволодів директор, оцінюють у загальну суму 210 тис. грн.

Зловмиснику повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України. Санкція статті передбачає наступне покарання: штраф або виправні роботи, або обмеження волі на строк до чотирьох років, або позбавлення волі на строк до чотирьох років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Триває досудове розслідування.

Справою займалось Управління захисту економіки у Львівській області, Перемишлянське відділення поліції та Золочівська місцева прокуратура.