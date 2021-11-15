Зловмисники виготовляли підробки у цехах у Львові, Хмельницькому та Києві

Кіберполіція затримала 18 людей, які виготовляли фальсифіковані продукти харчування і продавали їх під виглядом оригінальної продукції світових виробників. Йдеться про виробництво фісташок, оливкової олії, вина, хамону, кави, чаю. Підробки виготовляли у цехах у Львові, Хмельницькому та Києві, повідомила прес-служба кіберполіції у понеділок, 15 листопада.

Впродовж кількох днів правоохоронці провели 44 обшуки у виробничих цехах та складських приміщеннях, які зловмисники розташували у різних містах України, зокрема у Львові, Хмельницькому, Києві та області.

На підпільних цехах зловмисники виготовляли та зберігали оливкову олію, вино, хамон, фісташки, цукерки, чай, каву та інші продукти харчування. Вони фасували товар в упаковки з логотипами відомих світових виробників, а далі під виглядом оригінальної продукції продавали товар через інтернет-магазини, а також на ринках. Крім цього, кіберполіція встановила, що підробки продавали і закордон.

Під час обшуків поліція вилучила виробниче обладнання для виготовлення оливкової олії, фісташок та вина, тару для розливу продукції, близько 60 тонн сировини та 160 тонн вже готової фальсифікованої продукції.

Також було вилучено упаковки з логотипами брендів, прилади для пакування чаю та кави, мобільні телефони, комп'ютери, принтери, «чорнову» бухгалтерію, автомобілі та 4,5 млн грн. На вилучене майно фігурантів суд наклав арешт.

У поліції відкрили кримінальне провадження, також правоохоронці встановлюють збитки, завдані правовласникам.