На Львівщині восьмеро дітей-сиріт отримали власне житло

У Дрогобицькому районі п’ятеро дітей отримали ключі від нових помешкань

У п’ятницю, 29 грудня, у Дрогобицькому районі на Львівщині, п’ятеро дітей позбавлених батьківського піклування, отримали ключі від нових помешкань.

Як розповів заступник начальника служби у справах дітей ЛОДА Роман Хлопецький, ключі від трьохкімнатної квартири у Дрогобичі отримала родина, в якій діти, позбавлені батьківського піклування є рідними братами і сестрами.

«Квартиру, загальною площею 62,9 м2, придбали у межах реалізації обласної та районної програм забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа», – йдеться у повідомленні прес-служби ЛОДА.

Вартість квартири – 650 тис. грн. На її придбання з обласного бюджету виділили – 359 тис. грн, та з місцевих бюджетів – 291 тис. грн.

Також ключі від однокімнатної квартири у місті Червоноград отримала дитина, позбавлена батьківського піклування. Загальна площа квартири – 32,7 м2. Вартість – 287 тис. грн. На квартиру з обласного бюджету виділили 171,7 тис. грн та з місцевих бюджетів – 115,3 тис. грн.

Також у с. Стадня Золочівського району ключі від житлового будинку вручили трьом дітям-сиротам. Власники нового помешкання є рідними братами та сестрою.

Власники нового помешкання з с. Стадня є рідними братами та сестрою

Будинок, загальною площею 79,4 м2, та земельну ділянкою площею 0,2495 га придбали в межах реалізації обласної та районної програм забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа.

Вартість житла – понад 388 тис. грн. Із місцевого бюджету виділили 160 тис. грн, з обласного – трохи більше 228 тис. грн.