На Майдані Незалежності у Києві влаштували акцію проти «маршів Саакашвілі»

Акцію організували ветерани АТО та радник президента України

У Києві на Майдані Незалежності кілька сотень людей влаштували акцію протесту проти «маршів за імпічмент», які до цього організовував лідер «Руху нових сил» Михеїл Саакашвілі. Масовий захід назвали «Кава на Хрещатику».

Як пише «Громадське», на мітингу присутні близько 300 людей. Учасники акції стояли під стелою, спілкувалися і пили каву. На акції були присутні також люди у військовій формі.

Акція «Кава на Хрещатику», фото з сайтів УП та Громадського

«Ми прийшли, аби висловили протест проти цих маршів, які Саакашвілі проводить кожен тиждень. Вже набридло. У нас мирна акція, просто п’ємо каву», — розповів учасник акції Сергій.

«Радіо Свобода» повідомило, що на акції були відсутні політичні прапори чи символіка. Учасники пили гарячі напої, а деякі учасники пригощали присутніх солодощами.

#Кава_на_Хрещатику органічно доповнюється бутерами на Хрещатику.

На прапор не звертайте уваги. Тут тоєчки - трохи поціновувачів Міхо приперло. pic.twitter.com/hv4TYNhExl — Stepan Klimov (@stepan_klimov) December 24, 2017

Сам Саакашвілі відреагував на акцію закидом про те, що людей на Майдані нині зібралося менше, ніж раніше на його мітингах.

«У будь-який момент свого президентства, в будь-якому селі Грузії, я збирав більше людей, не роздаючи цукерки й каву. Коли чинний президент найбільшої країни в Європі не може зібрати більше людей на свою підтримку, ніж сьогодні зібралося на головній площі країни, а на його думку це йому зараз найбільше і потрібно, йому пора серйозно задуматися про свої найближчі перспективи», – написав політик на Facebook.

Представники Нацкорпусу повісили на стінах ТЦ «Глобус» величезний плакат з написом «Мішу в Грузію, Пєтю в Гагаузію». Однак на цих учасників акції ті, хто зібрався на площі біля Стелли, не звернули особливої уваги, назвавши їх провокаторами, пише «Українська правда».

Фото УП

Раніше на сторінці акції у Facebook повідомлялося, що мета – «показати суспільству трохи іншу картинку ніж щотижневі політичні вакханалії та спроба штурму Жовтневого палацу».

«З собою мати гарний настрій, каву у термосах, бутерброди та цукерки «Рошен»!» – закликали організатори заходу.

«Новинарня» зазначає, акцію «Кава на Хрещатику» організовує група помічника міністра оборони, позаштатного радника президента України Юрія Бірюкова, водночас ідея збору надійшла від реальних ветеранів АТО.



Як писав ZAXID.NET, Михеїл Саакашвілі та його прихильники під час мітингів у Києві неодноразово вимагали ухвалити закон про імпічмент президента.