На околиці Львова внаслідок пожежі пошкоджено три автомобілі

СуспільствоОрися Шиян, сьогодні, 08:406510

Вдосвіта 9 листопада у Львові виникла пожежа в автомобілі BMW, вогонь пошкодив ще дві сусідні автівки, інформує прес-служба ДСНС Львівщини.

Виклик до рятувальників надійшов о 04:45 на вул. Карла Мікльоша, що біля «Арени Львів». Пожежа виникла в автомобілі BMW 523. Вогонь також частково пошкодив лакофарбове покриття поруч припаркованих автомобілів ЗАЗ SENS та Mitsubishi Lancer.

Рятувальники оперативно загасили пожежу, однак вогонь знищив моторний та багажній відсік автомобіля, обшивку салону.

Пожежу гасили 14 ртяувальників та 3 одиниці спецтехніки.

Причини виникнення пожежі встановлюються.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Загрузка...
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2018, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Made by
Залиште відгук