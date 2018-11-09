На околиці Львова внаслідок пожежі пошкоджено три автомобілі

Вдосвіта 9 листопада у Львові виникла пожежа в автомобілі BMW, вогонь пошкодив ще дві сусідні автівки, інформує прес-служба ДСНС Львівщини.

Виклик до рятувальників надійшов о 04:45 на вул. Карла Мікльоша, що біля «Арени Львів». Пожежа виникла в автомобілі BMW 523. Вогонь також частково пошкодив лакофарбове покриття поруч припаркованих автомобілів ЗАЗ SENS та Mitsubishi Lancer.

Рятувальники оперативно загасили пожежу, однак вогонь знищив моторний та багажній відсік автомобіля, обшивку салону.

Пожежу гасили 14 ртяувальників та 3 одиниці спецтехніки.

Причини виникнення пожежі встановлюються.