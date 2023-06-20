16-поверховий ЖК збудують на вул. Джона Ленона

На вул. Джона Ленона у Львові збудують житловий комплекс із вбудованими громадськими приміщеннями та паркінгом. Відповідні містобудівні умови та обмеження погодив виконавчий комітет на засіданні 19 червня.

Йдеться про забудову земельної ділянки 0,6 га, що призначена для житлового будівництва. Земля з 2008 року перебуває в оренді обслуговуючого житлово-будівельного кооперативу «Дувал». Тут дозволили збудувати кооперативне житло для ГО «Спілка безквартирних ветеранів Афганістану Львова "Дувал"», для яких передбачено 85% квартир.

Згідно з МУО, житловий комплекс складатиметься із двох 7-поверхових та одного 16-поверхового будинку. Загалом висота будинків не має перевищувати 53,9 м. Під ЖК буде дворівневий паркінг на 176 місць.

Дозвіл на будівництво отримав обслуговуючий ЖБК «Дувал», що зареєстрований понад шість років тому на вул. Вірменській, 29. Засновниками ЖБК є львівʼяни Іван Лоха, Юрій Вікторов і Микола Савчин. Іван Лоха керує ГО «Львівська міська організація ветеранів Афганістану, учасників Антитерористичної операції та інших локальних війн». Він також фігурує у розслідуванні про сумнівне будівництво на житлового будинку на вул. Заозерній, 37 у Львові. Прикметно, що ЖБК «Дувал» має той самий номер телефону, що й зареєстроване півтора року тому на вул. Заозерна, 37 ТзОВ «Заозерний Хол».

Компанія Миколи Савчина «Трембіта» збудувала в районі Під Голоском житловий комплекс ЖК «Подих природи», не маючи документів на це будівництво.