На північному сході Індії стався потужний землетрус

Сейсмологи зафіксували землетрус магнітудою 5,5 балів

На північному сході Індії в неділю, 7 січня, стався потужний землетрус магнітудою 5,5. Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Reuters.

«Епіцентр землетрусу був зафіксований на глибині 22,8 кілометра та за 101 км на схід від столиці північно-східного штату Маніпур Імпхалу», – йдеться у повідомленні.

Поки що не має жодної інформації про жертв або пошкодження, які завдав землетрус.

До слова, раніше в результаті землетрусу магнітудою 5,1, що стався у суботу в західному Ірані, були травмовані восьмеро людей.

Нагадаємо, у грудні внаслідок землетрусу в Іраку та Ірані загинули понад 300 людей.