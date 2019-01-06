На Рівненщині під час пожежі у житловому будинку згоріли двоє чоловіків

Рятувальники впродовж двох годин гасили пожежу

СуспільствоКатерина Чурилова, 6 січня5600

До теми

На Рівненщині під час пожежі у житловому будинку згоріли двоє чоловіків
фото прес-служби ДСНС
Пожежа сталася у ніч проти 6 січня

У Рівненській області рятувальники під час ліквідації пожежі виявили тіла двох чоловіків.

Як повідомила прес-служба ДСНС, 06 січня о 00:54 до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у приватному господарстві в селі Шубків Рівненського району.

Прибувши на місце виклику рятувальники встановили, що вогонь повністю охопив дерев’яний житловий будинок. «О 01:15 пожежу було локалізовано, а о 02:45 ліквідовано», – йдеться в повідомленні ДСНС.

Після гасіння рятувальники виявили тіла двох чоловіків. Причину пожежі з’ясовують.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

У Польщі п’ятеро дівчат загинули під час пожежі у закритій квест-кімнаті ZAXID.NET
powered by lun.ua
Пропозиції партнерів
Загрузка...
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2019, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Made by
Залиште відгук