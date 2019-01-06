На Рівненщині під час пожежі у житловому будинку згоріли двоє чоловіків

Пожежа сталася у ніч проти 6 січня

У Рівненській області рятувальники під час ліквідації пожежі виявили тіла двох чоловіків.

Як повідомила прес-служба ДСНС, 06 січня о 00:54 до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у приватному господарстві в селі Шубків Рівненського району.

Прибувши на місце виклику рятувальники встановили, що вогонь повністю охопив дерев’яний житловий будинок. «О 01:15 пожежу було локалізовано, а о 02:45 ліквідовано», – йдеться в повідомленні ДСНС.

Після гасіння рятувальники виявили тіла двох чоловіків. Причину пожежі з’ясовують.