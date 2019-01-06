На Рівненщині під час пожежі у житловому будинку згоріли двоє чоловіків
Рятувальники впродовж двох годин гасили пожежу
Суспільство — Катерина Чурилова, 6 січня5600
Пожежа сталася у ніч проти 6 січня
У Рівненській області рятувальники під час ліквідації пожежі виявили тіла двох чоловіків.
Як повідомила прес-служба ДСНС, 06 січня о 00:54 до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у приватному господарстві в селі Шубків Рівненського району.
Прибувши на місце виклику рятувальники встановили, що вогонь повністю охопив дерев’яний житловий будинок. «О 01:15 пожежу було локалізовано, а о 02:45 ліквідовано», – йдеться в повідомленні ДСНС.
Після гасіння рятувальники виявили тіла двох чоловіків. Причину пожежі з’ясовують.
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