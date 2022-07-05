Внаслідок російських ракетних ударів пострадала школа в селі Великий Жолудськ, вона увійшла до списку на першочергову відбудову

43 будівлі, які постраждали внаслідок російських ракетних атак на Рівненщині, внесли до списку на першочергову відбудову. Вони увійшли в програму Fast Recovery, яку презентували на конференції у швейцарському місті Лугано, де європейські країни обговорюють глобальну відбудову України.

Як повідомила прес-служба Рівненської військової адміністрації, більшість з постраждалих об'єктів – це приватні будинки.

«Це 34 приватні будинки у Здовбиці та Малому Житині, 7 багатоповерхівок в Оржеві, а також дві школи – в Оржеві та Великому Жолудську. Характер руйнувань різний. Переважно, це пошкоджені фасади, підірвані вибуховою хвилею дахи, вибиті вікна, шибки, двері та огорожі», – зазначив голова ОВА Віталій Коваль.

Також він додав, що однією з найбільш поруйнованих будівель стала стала школа в селі Великий Жолудськ Володимирецького району.

Загалом у області налічується близько сотні пошкоджених об'єктів, але поки що не всі з них увійшли до списку на першочергову відбудову.

Нагадаємо, від початку повномасштабної війни Росія неодноразово завдавала ракетних ударів по Рівненщині. Відомо, що постраждали дві нафтобази, телевежа, інфраструктурні об'єкти. Востаннє росіяни били по СТО та сервісу з ремонту автомобілів у Сарнах, тоді внаслідок атаки загинули четверо людей.