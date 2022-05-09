Мінфін виділить 43,7 млн грн із резервного фонду державного бюджету

Кабінет міністрів України виділив 43,7 млн грн на утримання російських військових у таборах та дільницях для військовополонених. Мінфін виділить кошти з резервного фонду державного бюджету. Про це йдеться у розпорядженні уряду від 7 травня 2022 р. № 352-р.

«Міністерству юстиції подати до 30 грудня 2022 р. Міністерству фінансів, Міністерству економіки та Державній казначейській службі звіт про використання коштів, виділених згідно з цим розпорядженням», — йдеться у документі, повідомило у понеділок, 9 травня, «Суспільне».

Міністерство внутрішніх справ створило сайт «Шукай своїх» (Ищи своих) з інформацією про російських військових, які потрапили в полон або загинули під час війни в Україні. Також майже відразу після російського вторгнення Міністерство оборони України відкрило «гарячу лінію» для батьків та інших родичів полонених російських військовослужбовців, де можна було дізнатись про долю своїх близьких.

За інформацією СБУ, станом на 5 травня, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну відбулося вже дев'ять обмінів полоненими. Додому повернулися 324 українських полонених.

Станом на 4 березня, у полоні в Україні перебувало близько 600 російських військових. Зазначимо, що станом на ранок 7 травня, за даними Генштабу, від початку вторгнення в Україну росіяни втратили вже понад 25 тис. осіб.