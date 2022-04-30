Це вже сьомий обмін за час повномасштабної війни.

У суботу, 30 квітня, Україна та країна-агресор Росія провели черговий обмін полоненими. З полону ворога повернуться 17 українців, серед яких вагітна військовослужбовиця. Про це повідомила віце-прем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

«Сьогодні обміняли полонених. Повертаємо додому 14 наших людей: 7 військових та 7 цивільних», – написала Верещук Telegram.

За її словами, цей обмін став для неї особливим, оскільки «одна з військових жінок на п'ятому місяці вагітності».

Як інформував ZAXID.NET, четвер, 21 квітня, Україна та Росія провели черговий обмін полоненими. Додому повернули 19 українців.

До слова, порушуючи Женевську конвенцію, окупанти роблять спроби обміняти захоплених окупантами громадянських українців на своїх військових, які потрапили в полон.