Російські загарбники надіслали матері українського полоненого відео з сином, вимагаючи гроші за збереження його життя, повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

Він оприлюднив відеозапис, який матері українського полоненого надіслали російські солдати. Вони вимагають 5000 євро до понеділка, інакше на наступному відео буде страта її сина.

«Російські військові дедалі більше нагадують бойовиків ІДІЛ. росія має бути визнана державою-терористом», – написав Подоляк в описі до відео.

Це відео надіслали матері українського полоненого російські солдати. Вони вимагають €5000 до понеділка, інакше на наступному відео буде страта її сина. військові дедалі більше нагадують бойовиків ІДІЛ. Росія має бути визнана державою-терористом. pic.twitter.com/Xbg7z15rJp — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 25, 2022

Йдеться про сина жительки Маріуполя, директорки Міжнародного кінофестивалю «Кіно і ти» Ольги Новікової Олексія. Про це вона повідомила у Facebook увечері в неділю, 24 квітня.

18-річний Олексій Новіков вчиться на політолога у Маріупольському державному університеті. Як розповіла його мати журналістам російського сайту Meduza, востаннє син виходив на зв’язок з нею 14 квітня. Сама Ольга поїхала з Маріуполя ще 18 березня, коли працювали гуманітарні коридори. Вона вивозила з міста бабусю, невістку та друзів.

24 квітня близько 14 години з нею зв’язався з облікового запису Олексія у фейсбуці незнайомий чоловік. Спочатку він надіслав голосове повідомлення та вимагав номер телефону жінки, однак згодом почав телефонувати безпосередньо у месенджер.

«Передзвонили мені у фейсбучному месенджері – знову з акаунта сина — і в грубій формі сказали: “Даємо на роздум 15 хвилин: якщо ви зацікавите нас чимось, ми його залишимо живим, якщо ні – розстріляємо”. Через 15 хвилин передзвонили – і я сказала, що не розумію, чим можу їх зацікавити: я біженка, у мене немає жодних коштів. “Нам потрібні гроші”. Скільки? “П’ять тисяч євро до завтра”. Як же я їх зберу? Ви знаєте, яка це сума? “Це не наша справа. Якщо не зберете, ми вам надішлемо відео, як вбиваємо вашого сина”», – переказала розмову мати викраденого студента.

Водночас за викуп викрадачі не обіцяють відпустити хлопця, а кажуть, що тільки відправлять його до російської військової комендатури, де він «разом з усіма іншими полоненими працювати на благо Радянського Союзу».