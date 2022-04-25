Штурмовий літак Романа Василюка був збитий над Волновахою 14 березня

Із російського полону звільнили українського пілота Су-25 підполковника Романа Василюка. Його штурмовик був збитий ворожими ППО при виконанні бойового завдання над Волновахою Донецької області 14 березня. Пілот зміг катапультуватися, але отримав поранення і потрапив у полон до окупантів.

«Роман Василюк пройшов через численні допити російських спецслужб. До звільнення перебував в обласній центральній клінічній лікарні Донецька. 24 квітня український військовослужбовець повернувся на підконтрольну Україні територію», – повідомили 25 квітня в Головному управлінні розвідки.

Зараз Роман Василюк отримує медичну допомогу та зустрівся зі своєю сім’єю. Він переконаний, що за місяць зможе повністю відновитись.

«Довго сидіти в госпіталі не збираюсь. За місяць хотілося б повернусь в стрій та боротись до повного звільнення нашої країни від окупантів», – розповів Роман Василюк.

Після звільнення він зустрівся з начальником ГУР МО Кирилом Будановим та секретарем РНБО Олексієм Даніловим.

Нагадаємо, що 21 квітня Україна та Росія провели шостий обмін полоненими, додому повернулися 19 українців. Також нещодавно відбувся п’ятий обмін полоненими. Тоді з російського полону вдалося повернути 76 людей. Загалом за час повномасштабної війни з полону повернули 266 українців.

Окрім того, у процесі четвертого обміну полоненими, який відбувся 14 квітня, звільнили 30 українців. Під час третього – 26, другого – 86, а під час першого – 29.

Крім того, деяких українців вдалося звільнити в рамках інших обмінних процесів, які не вважаються повноціннними обмінами полоненими. Станом на 19 квітня у полоні росіян перебували 700 українських військових.