Серед звільнених полонених є настоятель храму Православної Церкви України

У п'ятницю, 6 травня, Україна та держава-терорист Росія провели обмін полоненими. Сьогодні додому вдалося повернули 41 людину, 11 з яких – жінки, повідомила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук

За словами посадовиці, серед звільнених від російського полону – 28 військових. Також Україні вдалося забрати додому 13 цивільних.

Верещук також розповіла, що серед звільнених полонених є настоятель храму Православної Церкви України.

Своєю чергою, релігійний експерт Олександр Єфременко повідомив, що у рамках сьогоднішнього обміну полоненими з полону звільнений настоятель Свято-Троїцького храму Одеси Василь Вирозуб.

За словами Єфременка, Василь Вирозуб потрапив у полон ще у лютому. Він вирушив на борту рятувального судна «Сапфір» з гуманітарною місією у бік острову Зміїний з метою евакуації тіл полеглих військовослужбовців України – захисників острову. Найближчим часом він повинен повернутися до Одеси.

Як інформував ZAXID.NET, четвер, 30 квітня, Україна та Росія провели черговий обмін полоненими. Додому повернули 14 українців.

До слова, порушуючи Женевську конвенцію, окупанти роблять спроби обміняти захоплених окупантами громадянських українців на своїх військових, які потрапили в полон.