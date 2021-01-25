Богдан Свистун досі працював секретарем виконкому Мурованської ОТГ

У неділю, 24 січня, на позачергових виборах Мурованського сільського голови найбільшу підтримку з-поміж восьми кандидатів отримав Богдан Свистун – секретар виконавчого комітету Мурованської сільської ради.

За попередніми даними, за переможця віддали свої голоси 2269 виборців, а це 58% з тих, що взяли участь у голосуванні (3913). Про це повідомляє прес-служба ЛОДА з посиланням на начальницю відділу адміністрування Державного реєстру виборців апарату ЛОДА Зоряну Павлів.

Друге місце на повторних виборах посіла самовисуванка, член «Європейської солідарності» Марія Вертас (878 голосів, 22,4%), а третє місце – самовисуванець, безпартійний Тарас Кіцак (393 голоси, 10%).

Явка на виборах склала 54,2%. Всього на день виборів у Мурованській сільській громаді до списків виборців було включено 7220 виборців.

Повторні вибори у Мурованській ОТГ оголосили після смерті Зіновія Петруха, який був обраний головою громади на чергових місцевих виборах восени 2020 року і помер через шість днів після обрання на новий термін.

40-річний новообраний голова Мурованської ОТГ Богдан Свистун – безпартійний, досі працював секретарем виконавчого комітету Мурованської сільської ради. Він проживає в селі Муроване та балотувався на виборах як самовисуванець.

За останнім рейтингом ЛОДА Мурованська ОТГ входить у десятку найзаможніших громад Львівщини. Громада об’єднує сусідні зі Львовом села – Сороки-Львівські, Ямпіль, Гамаліївка, Муроване та Кам'янопіль.