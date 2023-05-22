У Греції на парламентських виборах перемогла партія «Нова демократія» на чолі з чинним премʼєром Кіріакосом Міцотакісом, яка набирала понад 40% голосів. Про це пише Ekathimerini.

У країні вже порахували понад 99% голосів. «Нова демократія» отримала майже 40,8% голосів, що дозволить їй мати приблизно 146 місць у парламенті.

На другому місці опинилася ліва партія СІРІЗА, яку очолює колишній премʼєр Алексіс Ціпрас. За неї проголосували 20,07% виборців. Різниця у 20 відсотків – другий за величиною показник в постреволюційний період. Лише на виборах в 1974 році різниця між переможцем і другим місцем була більшою.

Також до парламенту проходять соціалістична партія ПАСОК (11,46%), Комуністична партія Греції (7,23%) та націоналістична партія «Грецький вибір» (4,45%).

Президентка Греції Катерина Сакелларопулу у понеділок дасть трьом провідним партіям – «Новій демократії», СІРІЗА та ПАСОК – по три дні на формування коаліційного уряду. Якщо їм це не вдасться, Сакелларопулу призначить тимчасовий уряд для підготовки нових виборів приблизно через місяць.

Варто зазначити, що попри проросійські настрої серед більшості населення, уряд Греції надає допомогу Україні, зокрема через міжнародні організації. Країна прийняла близько 100 тис. українських біженців, які мають право на житло, медичне обслуговування та доступ до освіти.