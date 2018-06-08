На Волині посеред поля знайшли старі єврейські надгробки

Скільки там тих євреїв.

Мацеви забрали з поля та відвезли до місця, де їх зберігатимуть

Посеред поля у Володимир-Волинському районі між селами Селець і Черчичі знайшли старі єврейські надгробки. Про це повідомив краєзнавець Володимир Музиченко, пише «Володимир медіа».



«Вони були кимсь вивезені і складені у полі. Очевидно, мали використовуватись на господарські потреби, і скоріше за все, частково таки використовувались, про що свідчить наявність залишків бетону на одній з них», – зазначив краєзнавець.



За його словами, надгробки вивіз хтось разом із будівельним сміттям.

Фото Володимира Музиченка



«У подальшому потрібно буде прочитати написи на них. Попередньо встановлено датування мацев – 1861-1939 рр», – повідомив Володимир Музиченко.

Наразі місцева влада намагається встановити, хто викинув могильні камені посеред поля.

До слова, у квітні на одній із вулиць Горохова Волинської області місцеві жителі виявили, що бордюри уздовж пішохідної частини зроблені з мацев – надгробків з єврейського кладовища.