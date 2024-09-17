Зловмисники заховали психотропні речовини серед котячого корму

У пункті пропуску «Ягодин» волинські правоохоронці вилучили понад 7 тис. пігулок екстазі, які були заховані у коробках від корму для котів. Про це повідомили 17 вересня у Держмитслужбі України.

«Митники у взаємодії з правоохоронцями викрили канал постачання особливо небезпечних психотропних речовин. Понад 3 кг пігулок екстазі MDMA виявили у рейсовому автобусі “Варшава – Запоріжжя", який повертався з Польщі через пункт пропуску "Ягодин"», – повідомляють у митниці.

Пасажири заховали товар у торбу з продуктами харчування та у коробки від корму для котів. Під час митного огляду інспектори вилучили по три поліетиленових зіп-пакети із синіми та рожевими таблетками трикутної форми з маркуванням черепа на них. Про небезпечну знахідку вони негайно повідомили поліції.

Наразі правоохоронці зʼясовують усі обставини події та встановлюють причетних до злочину людей.