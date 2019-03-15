На Закарпатті чоловік убив свою цивільну дружину та підірвав будинок

Злочинець вцілів після вибуху, згодом його розшукала поліція

На Хустщині чоловік під час сімейної сварки вбив свою цивільну дружину та підірвав газом будинок.

Як повідомила прес-служба обласної поліції, 14 березня на лінію «102» надійшло повідомлення від працівників ДСНС про те, що під час гасіння пожежі у приватному будинку в селі Рокосово Хустського району вони виявили тіло жінки.

Як з’ясували правоохоронці, вночі між 27-літньою потерпілою та її 25-річним співмешканцем, раніше судимим, виник конфлікт. Під час сварки чоловік наніс жінці численні удари ногами і руками по голові та тілу. Після чого, намагаючись приховати сліди злочину, вирішив підірвати будинок та вкоротити собі віку. Він увімкнув газову прилад, за деякий час стався вибух.

Однак ударною хвилею чоловіка викинуло з будинку. Оговтавшись, він утік з місця події і переховувався у будинку односельця.

Невдовзі його розшукала поліція. Наразі він перебуває в реанімації з численними травмами та опіками Поліція порушила провадження за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).