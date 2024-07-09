Затриманим загрожує до 10 років ув’язнення

Правоохоронці викрили корупційну схему в Ужгородському районному управлінні ДСНС. Діючий та колишній інспектори брали по 500 доларів хабара від підприємців за погодження дозвільної документації з пожежної безпеки. За скоєне їм загрожує до 10 років ув’язнення.

Як повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі 9 липня, підозрювані – екс-працівник ДСНС та його наступник – налагодили механізм одержання хабарів від підприємців за сприяння у погодженні дозвільної документації. Вона мала засвідчити відповідність матеріально-технічної бази кафе вимогам законодавства з питань пожежної безпеки. Оформлення необхідних декларацій для одного закладу коштувало 500 доларів.

«Протягом червня-липня цього року співробітники місцевого підрозділу ДСНС неодноразово зв’язувалися із представником кількох кафе та встигли одержати від нього 700 доларів. Днями при передачі решти суми – 800 доларів – одного з фігурантів викрили та затримали. Йому вже обрано запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внести 242 тис. грн застави», – інформують у прокуратурі.

За прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, затриманим загрожує від 5 до 10 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.