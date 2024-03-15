Працівника ДСНС затримали на гарячому під час отримання частини хабара

Правоохоронці затримали на хабарі працівника Головного управління ДСНС України в Закарпатській області. За 48 тис. грн він мав допомогти підприємцю оформити документи про відповідність орендованого приміщення вимогам пожежної безпеки.

Як повідомили у прокуратурі Закарпатської області 15 березня, з осені 2023 року працівник ДСНС кілька разів зустрічався з підприємцем, одержуючи хабарі. Під час чергової такої зустрічі його затримали.

З осені 2023 року працівник ДСНС кілька разів зустрічався з підприємцем, одержуючи хабарі

«За даними слідства, підозрюваний переконав підприємця, що за хабар сприятиме в оформленні необхідних документів щодо відповідності орендованого приміщення вимогам законодавства з питань пожежної безпеки. Правоохоронці задокументували кілька зустрічей підприємця з фігурантом, у ході яких останній загалом одержав 48 тис. грн неправомірної вигоди», – інформують у прокуратурі.

Затриманому повідомили про підозру та обиратимуть запобіжний захід. За одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище, вчинене повторно, працівнику ДСНС загрожує від 5 до 10 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.