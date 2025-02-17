Військовослужбовець випустив чергу з автомата у приміщенні котельні

У ніч на неділю, 16 лютого, військовослужбовець Мукачівського прикордонного загону напідпитку влаштував стрілянину у приміщенні котельні. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав, в ДПСУ проводять службове розслідування.

Першим про подію, яка сталася у відділі прикордонної служби «Велика Паладь» на Закарпатті повідомив депутат Ужгородської міської ради Віталій Глагола.

«Молодший сержант Андрій Кушнірчук під час чергування відкрив вогонь у котельні – 30 пострілів з АК-74. Під час медичного огляду виявилося, що військовослужбовець 27 прикордонного загону був п’яний, у його крові виявили 2.15 проміле алкоголю», – написав Віталій Глагола у Telegram.

У понеділок, 17 лютого, інформацію про інцидент за участі військовослужбовця ZAXID.NET підтвердила речниця Мукачівського прикордонного загону Леся Федорова.

«Подія мала місце. Внаслідок неї ніхто не постраждав. Призначено службове розслідування», – зазначили в ДПСУ.

Прикордонники повідомили про інцидент у правоохоронні органи.