У суді жінка не визнала своєї вини

Виноградівський районний суд визнав винною уродженку Білорусії Валентину Гал у вбивстві свого співмешканця. Жінка забила чоловіка стільцем до смерті, бо не захотіла займатися з ним сексом. За скоєне їй присудили 9 років ув’язнення.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 30 травня, Валентина Гал народилась у Білорусії, а після одруження переїхала на Закарпаття. Після смерті чоловіка вона познайомилась із місцевим мешканцем, з яким почала жити разом. Ввечері 11 жовтня 2016 року під час сварки обвинувачена кілька разів ударила чоловіка кулаком в обличчя, потім стільцем, яким він захищався, а, коли той впав на землю, завдала ударів ногами.

Від численних переломів закарпатець помер наступного дня. Рани на його тілі Валентина Гал намагалася приховати за допомогою макіяжу, вигадавши історію про те, що він упав з велосипеда. Під час судового засідання жінка не визнала своєї вини і сказала, що конфлікт з загиблим виник після того, як він напідпитку прийшов з іменин і підняв на неї руку, бо захотів сексу.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Анатолій Надопта визнав Валентину Гал винною в умисному тяжкому тілесному ушкодженні, вчиненому способом, що має характер особливого мучення, що спричинило смерть потерпілого, і призначив їй покарання у вигляді 9 років позбавлення волі. На вирок можуть подати апеляцію.