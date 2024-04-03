Василь Вірасюк став депутатом Верховної Ради від партії «Слуга народу»

Народний депутат із Прикарпаття від партії «Слуга народу» Василь Вірастюк опублікував декларацію про доходи у 2023 році. Про це стало відомо з сайту Національного антикорупційного бюро (НАЗК) після того, як декларації посадовців знову стали публічними.

Василь Вірастюк задекларував 547, тис. грн зарплати і 28 тис. грн пенсії. Для порівняння – у 2022 році він заробив у Верховній Раді 519,6 тис. грн та отримав 29 тис. грн пенсії. На банківських рахунках нардеп грошей не тримає, готівкою в нього – 50 тис. доларів. У власності Василя Вірастюка 4 автомобілі – Chevrolet Camaro, Toyota Land Cruiser, Audi A8, Chevrolet Caprice, 4 земельні ділянки та 4 квартири, одну з яких він купив у Києві у 2022 році.

Дружина народного депутата Інна Вірастюк задекларувала 28 тис грн зарплати у ТОВ «Технополіс-1» та 98 тис. грн пенсії. Серед її активів – золотий злиток, вагою 1 кг і вартістю понад 1,6 млн грн. До 2022 року в її власності були дві квартири та Hyundai Tucson 2017 року випуску за 870 тис. грн. У 2022-2023 роках у дружини нардепа з’явилися ще одна квартира у Києві, а також житловий будинок та 2 земельні ділянки у селі Малі Дмитровичі Київської області.

Нагадаємо, партія «Слуга народу» обрала стронгмена Василя Вірастюка своїм кандидатом на довиборах до Верховної Ради навесні 2021 року. Його головними суперниками стали Олександр Шевченко з партії «За майбутнє» та Руслан Кошулинський з ВО «Свобода». На чотирьох дільницях округу №87 вибори визнали недійсними, однак ЦВК оголосила вибори на Прикарпатті такими, що відбулися і після кількамісячної судової тяганини з другої спроби зареєструвала Василя Вірастюка народним депутатом.