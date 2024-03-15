33-річний фермер із Прикарпаття Володимир Тимофійчук став народним депутатом від партії «Слуга народу»

Народний депутат із Прикарпаття від партії «Слуга народу» Володимир Тимофійчук опублікував декларацію про доходи у 2022 році. Про це стало відомо з сайту Національного антикорупційного бюро (НАЗК) після того, як декларації посадовців знову стали публічними.

Володимир Тимофійчук задекларував 477,5 тис. грн зарплати у ВРУ і 146,7 тис грн гонорарів від постачальника енергоресурсів «Прикарпаттяенерготрейд». Ймовірно, йдеться про продаж підприємству електроенергії, виробленої сонячними панелями, які нардеп встановив у 2021 році. У довоєнний 2021 рік його зарплата у Верховній Раді становила 525,4 тис. грн. На банківських рахунках народний депутат разом з дружиною розмістили 98,2 тис. грн, ще 140 тис. доларів, 68 тис. євро і 600 тис. гривень вони тримають готівкою.

У власності народного депутата 2 будинки і 4 земельні ділянки у рідному селі Попельники і Mitsubishi L200 2008 випуску вартістю 156 тис. грн.

З 2022 року разом з сім’єю Володимир Тимофійчук проживає у будинку в місті Буча під Києвом, який у перший рік повномасштабного вторгнення Росії купила Марія Тимофійчук – ймовірно його мати. У свою чергу, дружина нардепа Ганна Тимофійчук у 2022 році задекларувала 120 тис. грн зарплати у фірмі брата свого чоловіка «Ярослав і К».

Додамо, що у 2019 році 33-річний фермер із Прикарпаття Володимир Тимофійчук став народним депутатом України від партії «Слуга народу» з округу №89 (Верховинський, Косівський, Снятинський райони). Він став відомим у мережі після публікації відео із зустрічі з виборцями, на якому майбутньому нардепу підказують його вік, а сам він зізнається, що «за місяць до виборів і не думав, що буде йти в депутати». Пізніше в ефірі «Радіо Свобода» він сказав, що до виборів «займався фермерством у Коломойському районі». У Верховній Раді України Володимир Тимофійчук став членом комітету з питань аграрної та земельної політики.