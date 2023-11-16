Під час інтерв'ю Ірина Фаріон назвала російськомовних військових ЗСУ «не українцями»

Національна рада з питань телебачення та радіомовлення позапланово перевірить «5 канал» через трансляцію інтерв'ю Яніни Соколової з мовознавицею та екс-нардепкою Іриною Фаріон. Відповідне рішення ухвалили під час засідання Нацради 16 листопада.

Причиною для проведення моніторингу стали листи, надіслані Нацраді від омбудсмена Дмитра Лубінця та Служби безпеки України. У Нацраді зауважили, що за результатами проведення моніторингу програма має ознаки порушення закону «Про медіа», який забороняє поширення дискримінаційних висловлювань щодо національності, віку, статі та інших ознак. Перевірку телеканалу проведуть з 7 по 15 грудня.

Йдеться, зокрема, про перевірку програми «Рандеву з Яніною Соколовою» за 4 листопада, гостею якої була Ірина Фаріон. В ефірі програми мовознавиця заявила, що «категорично не приймає» те, що деякі військовослужбовці, зокрема бригади «Азов» та 3-ї окремої штурмової бригади, спілкуються російською мовою.

«Я не можу назвати їх українцями, якщо вони не говорять українською мовою – то нехай себе назвуть “русскими”. Чому вони такі очманілі? [...] Вони такі великі патріоти. Покажи свій патріотизм – вивчи мову Тараса Григоровича Шевченка», – заявила Фаріон.

У відповідь заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін заявив, що правоохоронці мають звернути увагу на діяльність Фаріон. Натомість вона відповіла, що військовий має «кацапське» прізвище і поскаржилась Валерію Залужному на «негідну поведінку військових».

Частина українців розкритикували слова Фаріон, але частина – висловилась на підтримку. Один з них, студент з Криму Максим Глєбов, у своєму листі висловив підтримку мовній політиці науковиці і додав, що вірить в українську перемогу. Відповідний скріншот з іменем, прізвищем та місцем навчання юнака Фаріон опублікувала у соцмережах та відмовилась його приховати навіть після критики. Завдяки скріншоту невдовзі росіяни ідентифікували студента, затримали його та висловили Фаріон «подяку».

Згодом СБУ відкрила кримінальну справу проти Фаріон, щоб провести експертизи її скандальних висловлювань та публікацій, а також епізоду з оприлюдненням листа Максима Глєбова. Львіська політехніка, де працює науковиця, спершу відмежовувалась від її слів, але 16 листопада, після студентських протестів, Фаріон звільнили. Мовознавиця після звільнення подякувала студентам і заявила, що готує позов до суду.