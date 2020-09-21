Тролейбус №27 загорівся на вул. Авіаційній

На вул. Авіаційній у Львові загорівся тролейбус ЛАЗ, що курсує за маршрутом №27 (Скнилів–Університет). Водій самостійно загасив пожежу, ніхто не постраждав.

Подія трапилась близько 12:30 біля кінцевої зупинки тролейбуса №27 на вул. Авіаційній. На момент загоряння у тролейбусі не було пасажирів.

Як повідомила ZAXID.NET речниця ЛКП «Львівелектротранс» Ольга Мельник, загоряння трапилось біля дверей у задній частині тролейбуса. Водію вдалося самостійно загасити пожежу. Зараз на місці працює аварійна бригада «Львівелектротрансу».

Зазначимо, що цей тролейбус ЛАЗ з бортовим номером 107 виготовили у 2006 році. Загалом на маршруті №27 курсує три тролейбуси.