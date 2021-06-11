Німеччина вилучила Україну зі списку країн з високим ризиком поширення коронавірусу, повідомляє у п’ятницю, 11 червня, DW.

У п’ятницю Інститут інфекційних захворювань Роберта Коха (RKI) заявив, що Німеччина вилучила з цього списку Вірменію, Австрію, Азербайджан, Боснію і Герцеговину, Канаду, Кіпр, Косово, Ліван, Молдову, Чорногорію, Північну Македонію, Сербію, Україну і США.

Це рішення набуде чинності 13 червня і означає, що мандрівники, які в’їжджають до Німеччини літаком, повинні надати негативний результат тесту на коронавірус, доказ вакцинації або результати тесту на наявність антитіл після одужання від Covid-19.

Крім того, у п’ятницю міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас заявив, що з 1 липня будуть дозволені поїздки для туристів із країн з показником зараження нижче ніж 200 на 100 тисяч осіб. При цьому такий показник повинен бути встановлений протягом останніх семи днів.

Як повідомляв ZAXID.NET, 9 червня Європарламент погодив запровадження Covid-паспортів. Вони почнуть діяти в усіх країнах Євросоюзу та Шенгенської зони з 1 липня. З цієї дати такі паспорти мають почати діяти і в Україні.