Млинці – це не просто страва, це ціла палітра смаків і можливостей для креативу. У них можна загорнути все, від сиру до шоколаду, а можна їсти їх і без начинки, просто гарячими з пательні. Та якщо ви любите млинці з начинкою, м'ясо точно займе одне з перших місць у списку.

Інгредієнти:

куряче філе – 2 шт.;

твердий сир – 200 г;

томатний сік – 30-50 мл;

часник – 1/2 головки;

борошно – 150 г;

вода – 300 мл;

яйця – 3 шт.;

олія – 2 ст. л.;

червоний перець – 1 дрібка;

кетчуп – 1 ч. л.;

сіль – до смаку;

сметана – для подачі.

Спосіб приготування:

Відваріть куряче філе з зубчиками часнику, додаючи сіль до смаку, та варіть 20-25 хвилин до готовності, пише шеф-кухар Євген Клопотенко.

Поки філе готується, приготуйте тісто для млинців: збийте яйця, воду, олію та сіль до однорідної маси. Потім поступово додавайте борошно, збиваючи до повної однорідності, щоб не було грудочок.

Розігрійте пательню та випікайте млинці без додавання олії або ж змастіть її невеликою кількістю олії чи смальцю.

Коли філе охолоне, наріжте його кубиками. У чаші блендера подрібніть курку разом з томатним соком, червоним перцем і кетчупом до бажаної консистенції – можна зробити мус або залишити шматочки для більшої структури.

Додайте натертий твердий сир і ретельно перемішайте. Тепер викладайте начинку на млинці, загортайте їх у ролики та подавайте гарячими.