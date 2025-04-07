Ніжні млинці з м'ясом. Рецепт дня0
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Млинці – це не просто страва, це ціла палітра смаків і можливостей для креативу. У них можна загорнути все, від сиру до шоколаду, а можна їсти їх і без начинки, просто гарячими з пательні. Та якщо ви любите млинці з начинкою, м'ясо точно займе одне з перших місць у списку.
Інгредієнти:
- куряче філе – 2 шт.;
- твердий сир – 200 г;
- томатний сік – 30-50 мл;
- часник – 1/2 головки;
- борошно – 150 г;
- вода – 300 мл;
- яйця – 3 шт.;
- олія – 2 ст. л.;
- червоний перець – 1 дрібка;
- кетчуп – 1 ч. л.;
- сіль – до смаку;
- сметана – для подачі.
Спосіб приготування:
Відваріть куряче філе з зубчиками часнику, додаючи сіль до смаку, та варіть 20-25 хвилин до готовності, пише шеф-кухар Євген Клопотенко.
Поки філе готується, приготуйте тісто для млинців: збийте яйця, воду, олію та сіль до однорідної маси. Потім поступово додавайте борошно, збиваючи до повної однорідності, щоб не було грудочок.
Розігрійте пательню та випікайте млинці без додавання олії або ж змастіть її невеликою кількістю олії чи смальцю.
Коли філе охолоне, наріжте його кубиками. У чаші блендера подрібніть курку разом з томатним соком, червоним перцем і кетчупом до бажаної консистенції – можна зробити мус або залишити шматочки для більшої структури.
Додайте натертий твердий сир і ретельно перемішайте. Тепер викладайте начинку на млинці, загортайте їх у ролики та подавайте гарячими.