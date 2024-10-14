Лауреати продемонстрували зв’язок між інституціями та процвітанням націй

Лауреатами Нобелівської премії з економіки стали Дарон Аджемоглу, Саймон Джонсон та Джеймс Робінсон за дослідження формування суспільних інституції та їхнього впливу. Про це повідомили 14 жовтня на сайті фонду.

Цьогорічні лауреати під час своїх досліджень з’ясували, чому існують великі відмінності в добробуті між націями. Зазначають, що одним з важливих пояснень є стійкі відмінності в суспільних інститутах.

Дарон Аджемоглу, Саймон Джонсон та Джеймс Робінсон вивчали різні політичні та економічні системи, запроваджені європейськими колонізаторами.

«Дарон Асемоглу, Саймон Джонсон і Джеймс Робінсон змогли продемонструвати зв’язок між інституціями та процвітанням. Вони також розробили теоретичні інструменти, які можуть пояснити, чому зберігаються відмінності в інститутах і як інститути можуть змінитися», – зазначили у Нобелівському комітеті.

Голова комітету премії з економічних наук Якоб Свенссон зауважив, що зменшення величезної різниці в доходах між країнами є одним із найбільших викликів нашого часу.

«Лауреати продемонстрували важливість суспільних інституцій для досягнення цієї мети», – додав він.

Лауреаткою Нобелівської премії з економічних наук 2023 року стала американська економістка, професорка Гарвардського університету Клаудія Голдін. Нагороду їй присудили за поглиблення нашого розуміння результатів роботи жінок на ринку праці.

Нобелівська премія

У понеділок, 7 жовтня, оголосили лауреатів премії з медицини та фізіології. Ними стали науковці Віктор Амброс та Гері Равкан за відкриття молекул мікроРНК, які регулюють роботу генів.

8 жовтня Джон Гопфілд та Джефрі Еверест Гінтон стали лауреатами у галузі фізики за відкриття, яке дозволяє машинне навчання за допомогою штучних нейронних мереж.

9 жовтня визначили лауреатів премії у галузі хімії. Ними стали Девід Бейкер за обчислювальний дизайн білка, а також Деміс Гассабіс та Джон Джумпер за передбачення структури білка.

10 жовтня визначили лауреата премії у галузі літератури. Нею стала 53-річна південнокорейська письменниця Хан Канг за насичену поетичну прозу.

11 жовтня оголосили лауреата премії миру. Нагороду присудили японській організації Nihon Hidankyo.