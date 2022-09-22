Угода про спрощений візовий режим для росіян діяла з 2007 року

Управління з імміграції Норвегії, яка не є членом ЄС, але входить до Шенгенської зони, оголосило про призупинення дії угоди про спрощений візовий режим з державою-терористом Росією, що дублює рішення Ради ЄС від 9 вересня. Про це з посиланням на видання Barents Observer пише «Главком».

«Угода про спрощення візового режиму Норвегії з Росією тимчасово призупинена з 22 вересня 2022 року», – йдеться в повідомленні міграційного відомства Норвегії.

Як повідомляється, країна не є членом ЄС, однак входить до Шенгенської зони. Також Норвегія має спільний з Росією сухопутний кордон протяжністю 198 км, і жителі Кольського півострова часто перетинають кордон, коли відправляються за покупками у норвезькі магазини.

Ще у 2007 році було підписано спеціальну угоду, спрямовану на полегшення подорожей громадян двох країн. Цю угоду дуже схвально зустріли жителі північних регіонів Росії, де багато хто скористався можливістю подати заяву на багаторазову.

Після призупинення дії про спрощений візовий режим між Норвегією та Росією візовий збір зросте з 35 до 80 євро для всіх заявників. Термін розгляду заявок на отримання візи буде збільшено з 10 до 15 днів, а в окремих випадках – до 45 днів. Заявники також повинні будуть надати більше документів до консульства чи візових центрів.

Зазначимо, що усі інші країни Шенгенської угоди, які мають прямі сухопутні кордони з Росією, вже ускладнили росіянам отримання шенгенських віз. Цей список включає Фінляндію, країни Балтії та Польщу.

Нагадаємо, з 19 вересня, почала діяти заборона на в'їзд громадянам Росії до Естонії, Латвії, Литви та Польщі. Також повідомлялося, Рада ЄС погодила призупинення спрощеного візового режиму з РФ.